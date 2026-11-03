Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El Ministerio de Transporte de Colombia adelanta el estudio para implementar un sistema de licencia de conducción por puntos, una medida que busca endurecer las consecuencias para quienes infringen las normas de tránsito en el país. Según información de la propia cartera de Transporte, esta propuesta se enmarca dentro de una reforma al Código Nacional de Tránsito, motivada por la preocupación frente a la alta siniestralidad vial, dado que cada año mueren más de 8.000 personas en las carreteras colombianas.

Sigue a PULZO en Discover

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, fue enfática al señalar la necesidad de medidas más fuertes para quienes incurren en conductas peligrosas como conducir bajo los efectos del alcohol o exceder los límites de velocidad. De acuerdo con las declaraciones citadas por 90 Minutos, Noguera afirmó: "Acumular infracciones por exceso de velocidad, conducir bajo efectos del licor u otras conductas que ponen en peligro la vida de los demás y que no haya consecuencias graves. Eso tiene que cambiar".

El sistema que se analiza contempla que cada conductor recibiría un saldo inicial de puntos. Cada vez que una persona incurra en una infracción, se descontarían puntos según la gravedad de la falta. Faltas tales como exceso de velocidad o estar bajo el efecto de licor figuran entre las que más penalizaciones causarían. Una vez que un conductor haya perdido la totalidad de sus puntos, podría enfrentarse a la suspensión o pérdida definitiva de la licencia, según los términos que se definan en la reforma.

Adicionalmente, la iniciativa buscaría incentivar comportamientos responsables. Los buenos conductores tendrían la oportunidad de recuperar puntos al participar en capacitaciones sobre seguridad vial e implementar conductas responsables en las vías, de acuerdo con lo explicado por la ministra Noguera. Así, el sistema no solo plantearía sanciones, sino que también premiaría a quienes cumplan las normas de tránsito.

Hasta el momento, este sistema se encuentra únicamente en etapa de análisis dentro de las mesas de reforma al Código Nacional de Tránsito. Por ahora, ninguna de estas medidas ha sido adoptada o está vigente en el país, por lo que los detalles finales y la aplicación dependerán del proceso legislativo y de las próximas definiciones. Toda la información citada proviene de reportes de 90 Minutos y de declaraciones oficiales del Ministerio de Transporte de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionaría la licencia de conducción por puntos en Colombia?

De acuerdo con la propuesta que analiza el Ministerio de Transporte, cada conductor recibiría un saldo inicial de puntos asociados a su licencia. A medida que incurra en infracciones de tránsito —como exceso de velocidad o conducir bajo efectos del licor— se le descontarían puntos, en magnitud proporcional a la gravedad de la falta. Cuando el saldo llegue a cero, el conductor se expondría a la suspensión o pérdida del permiso para conducir, según lo que se disponga en la reforma.

¿Se podrán recuperar los puntos de la licencia de conducción en Colombia?

Sí, el proyecto contempla opciones para que los conductores responsables recuperen puntos perdidos. Según lo informado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quienes participen en capacitaciones de seguridad vial y demuestren comportamientos responsables en carretera podrían obtener nuevamente puntos y beneficiarse del reconocimiento a quienes cumplen las normas de tránsito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.