Una familia santandereana vive una profunda tragedia tras la muerte de tres de sus integrantes en un accidente de tránsito ocurrido durante el puente festivo en las vías de Santander. Las víctimas fueron identificadas como Tatiana Morales Galindo, de 29 años; su madre, María Leider Galindo González, de 53, y su padre, Freddy Morales, de 56 años.

Sigue a PULZO en Discover

El siniestro se registró en el corredor vial que comunica a Cimitarra con Puerto Araujo, específicamente en el kilómetro 22 más 750, donde las dos motocicletas en las que se movilizaban los familiares chocaron contra un camión tipo turbo que transportaba gas para uso domiciliario.

(Lea también: “Oren por mi hijo”: las palabras de Poncho Zuleta luego del grave accidente de Kbeto)

La fuerza del impacto dejó a una de las víctimas sin vida en el lugar de los hechos, mientras que las otras dos fueron trasladadas al Hospital San Juan de Cimitarra para recibir atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, también fallecieron posteriormente.

Lee También

Tras la emergencia, las autoridades adelantaron los procedimientos correspondientes y comenzaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el choque que cobró la vida de los tres familiares.

Entre las hipótesis que se analizan está una posible invasión de carril o el exceso de velocidad. No obstante, hasta el momento no se ha establecido cuál de estos factores habría provocado la colisión.

Por su parte, el conductor del camión tipo turbo se presentó voluntariamente ante las autoridades y entregó su versión de lo sucedido. Su posible responsabilidad en el accidente será determinada por los organismos competentes, de acuerdo con los resultados de la investigación.

(Vea también: Así despidieron a Geovanny Lobo, el corista de Kbeto Zuleta que murió en accidente: le cantaron ‘Amor eterno’)

Otro de los aspectos que será revisado por las autoridades es el vehículo involucrado en el siniestro, que transportaba gas para uso domiciliario.

Los organismos encargados deberán establecer las condiciones en las que se encontraba el camión y reconstruir la dinámica del accidente para determinar las circunstancias que llevaron al choque con las dos motocicletas.

Mientras avanzan las indagaciones, la muerte de Tatiana, María Leider y Freddy deja una familia de luto. Los resultados de la investigación serán clave para esclarecer esta tragedia vial en Santander.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.