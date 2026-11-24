Un atentado contra la infraestructura eléctrica sería la causa del apagón que afecta a los departamentos de Nariño y Putumayo, además de algunas zonas del Huila y el Cauca.

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(Vea también: Reportan apagón masivo en Pasto y todas las calles quedaron a oscuras: “No se ve nada”)

Santiago Ángel, periodista de La FM, informó que el ataque se habría registrado en el sector de Remolino, en jurisdicción del municipio de Taminango, norte de Nariño.

Según información conocida, tres torres de energía fueron derribadas, lo que comprometió el suministro eléctrico en estos departamentos.

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La FM reportó que las autoridades confirmaron el atentado y que, de manera preliminar, la acción habría sido atribuida a las disidencias de las Farc. Sin embargo, la identificación de los responsables deberá ser establecida por las investigaciones.

#Colombia | En varias zonas de la ciudad de Pasto se retoma el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, en gran parte de Nariño y Putumayo aún continúa el apagón.

https://t.co/sr5s1DckEP https://t.co/NhMOI2Znyo — La FM (@lafm) November 25, 2026

Nariño y Putumayo quedaron sin servicio de energía

La afectación en la infraestructura de transmisión provocó la interrupción del servicio eléctrico en la totalidad de Nariño y Putumayo, de acuerdo con el reporte publicado por La FM.

La emergencia también alcanzó algunas zonas del Huila y el Cauca, donde se registraron afectaciones en el suministro.

Así fue el atentado en Villavicencio

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.