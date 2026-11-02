Por: El Espectador

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La familia de Antonio Navarro Wolff compartió cómo se llevarán a cabo las honras fúnebres del expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con la información entregada por los allegados, la ceremonia tendrá un carácter privado y se desenvolerá en la mañana del martes en el cementerio Jardines de La Paz en Bogotá, exclusiva para familiares y amigos cercanos. Este anuncio se conoció posteriormente a la confirmación del fallecimiento de Navarro Wolff en la capital, un hecho que movilizó al panorama político colombiano a recordar su vida y legado. Diversos sectores políticos, incluyendo derecha, centro e izquierda, reconocieron sus aportes al país, dado que fue uno de los tres presidentes que orientaron la redacción de la Constitución de 1991.

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Según una carta suscrita por 20 exasambleistas, Navarro Wolff es recordado como “el último de los presidentes que seguía con vida de ese proceso que se surtió en 1991”. La misiva resalta su rol como líder de uno de los grupos armados que firmaron acuerdos de paz a inicios de los años noventa, destacando su constante apuesta por el diálogo y el consenso pluralista para superar la violencia política y alcanzar una democracia plena. Los firmantes también resaltaron que, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe, dirigió de forma colegiada la Asamblea Constituyente, logrando forjar el consenso que dio vida a la actual Carta Política. Además, remarcaron que su integridad y compromiso con la democracia le permitieron desempeñar distintos cargos públicos, entre ellos la alcaldía de Pasto, la gobernación de Nariño, puestos en la Cámara de Representantes y en el Senado. Durante su gestión como alcalde de Pasto fue distinguido como el mejor del país, de acuerdo con la misma fuente.

El reconocimiento por su vida pública trasciende tendencias políticas. Figuras tradicionalmente opuestas a su pensamiento, como los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, lamentaron su partida y destacaron la relación respetuosa y constructiva que mantuvieron con él desde sus respectivos cargos. Humberto de la Calle, quien trabajó junto a Navarro Wolff en la Constitución de 1991, enfatizó su vocación de servicio y liderazgo indispensable para consolidar el consenso nacional que esa carta recoge, según declaraciones citadas por El Espectador.

El procurador General, Gregorio Eljach, y la defensora Iris Marín se sumaron a los mensajes de reconocimiento, describiéndolo como un hombre de paz, defensor de los derechos humanos y pieza fundamental en el fortalecimiento de la democracia colomiana. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, también lamentó la pérdida y envió sus condolencias a la familia del dirigente. La trayectoria de Navarro Wolff es una referencia clave para entender procesos de paz, democracia e inclusión recientes en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de Antonio Navarro Wolff en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991?

Antonio Navarro Wolff fue uno de los tres presidentes colegiados de la Asamblea Nacional Constituyente y jugó un rol decisivo en la elaboración de la actual Constitución colombiana. Se destacó por impulsar el diálogo y el consenso pluralista entre los diversos sectores políticos y sociales, logrando articular el consenso indispensable para promulgar una Carta Política que sigue rigiendo los destinos del país.

¿Por qué la gestión de Antonio Navarro Wolff en Pasto es reconocida en la política colombiana?

De acuerdo con testimonios recogidos por El Espectador, la gestión de Antonio Navarro Wolff al frente de la alcaldía de Pasto entre 1995 y 1997 fue tan valorada que fue distinguido como el mejor alcalde del país. Esta mención destaca su capacidad de liderazgo y administración pública, así como sus profundas convicciones democráticas y su compromiso con el desarrollo de la región y el bienestar de sus habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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