Por: EL PILON SA

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El carro escalera de los Bomberos Voluntarios de Valledupar continúa en Medellín sin un diagnóstico completo sobre el alcance y el costo de su mantenimiento, un mes después de haber sido trasladado para su revisión técnica. Según información entregada a EL PILÓN por el comandante Alexei Petit, los técnicos encargados de la evaluación encontraron inicialmente una falla significativa en la bomba hidráulica del vehículo, lo que representa un obstáculo fundamental para la inspección integral del resto de los sistemas.

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De acuerdo con el comandante Petit, antes de avanzar hacia una evaluación más detallada y determinar las intervenciones necesarias para recuperar la funcionalidad del carro, debe efectuarse el reemplazo de la bomba hidráulica. “La bomba hidráulica está mala. Entonces, hay que cambiarla para proseguir haciendo el diagnóstico”, señaló Petit, quien también enfatizó que el funcionamiento de la mayoría de los componentes del vehículo depende directamente del sistema hidráulico. Esto significa que sin la bomba operando correctamente, no es posible activar los mecanismos internos ni identificar otras posibles averías.

El equipo técnico está en estos momentos realizando el cambio de la bomba. Solo una vez reemplazada, podrán completar las pruebas necesarias para identificar el tipo de mantenimiento requerido y estimar con precisión el valor de la reparación, información que hasta el momento sigue pendiente. El comandante Petit reiteró que, además de estar atentos al avance técnico, comparten el interés de la ciudad por la pronta reactivación de este recurso esencial para la atención de emergencias.

El carro escalera, que se identifica con la placa JLO193, fue valorado en $3.691.642.851 al momento de ser entregado a los Bomberos Voluntarios mediante el contrato de comodato número 2022-01-0001, firmado con la Gobernación del Cesar. Según el informe de EL PILÓN, dicho contrato especifica que la operación, mantenimiento y aseguramiento del vehículo recaen sobre el cuerpo de bomberos, en tanto que la supervisión del contrato es responsabilidad del Departamento. En este momento, el destino operativo del carro y su impacto en la ciudad dependerán de la exitosa reparación de la bomba hidráulica y el diagnóstico posterior que se logre una vez este elemento sea reemplazado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué función cumple la bomba hidráulica en el carro escalera de los Bomberos Voluntarios?

La bomba hidráulica es un componente esencial para el correcto funcionamiento del carro escalera, ya que facilita la activación de los mecanismos y sistemas internos del vehículo. De acuerdo con lo explicado por el comandante Alexei Petit a EL PILÓN, sin la bomba hidráulica en óptimas condiciones no es posible realizar un diagnóstico completo o poner en marcha los sistemas que permiten la operación de la máquina.

¿Por qué el costo y alcance del mantenimiento del carro escalera de Valledupar aún no se conoce?

El motivo principal por el cual no se ha determinado el costo ni el alcance del mantenimiento es que, según lo informado a EL PILÓN, existe una falla en la bomba hidráulica. Mientras este componente no sea reemplazado, los técnicos no pueden activar el resto de los sistemas y, por ende, no pueden identificar qué otros arreglos necesita el vehículo, impidiendo así una evaluación completa de las reparaciones necesarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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