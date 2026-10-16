Por: Portal Bogotá

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El especial sobre el Ultra Metal paisa que propone la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, destaca una faceta poco usual en la historia de la música colombiana. Este episodio, presentado en el programa La Nevera Sonora de Canal Capital, ofrece un relato detallado sobre un género musical que floreció en la adversidad, en medio de la violencia, el narcotráfico y la estigmatización social. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Ultra Metal paisa se caracteriza por su sonido crudo y radical, desarrollado por bandas como Parabellum, Reencarnación y Sacrilegio, que emergieron al margen de las tendencias musicales dominantes.

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El especial recorre la trayectoria de estas agrupaciones a través de historias y archivos musicales, revelando cómo los jóvenes, con recursos limitados, lograron construir una identidad sonora propia. Estas propuestas artísticas, inicialmente excluidas de los circuitos convencionales, acabaron convirtiéndose en referentes de la música extrema en Colombia. El programa enfatiza la dimensión social y cultural de este fenómeno, mostrando cómo, en un entorno hostil y restrictivo, la creación musical se convirtió en forma de resistencia y construcción colectiva de identidad.

Un componente central del episodio es el análisis de los intercambios internacionales que surgieron entre músicos colombianos y representantes de la escena noruega. Según la información suministrada, estos lazos se tejieron gracias a cartas, casetes y grabaciones musicales enviadas a través de correos, lo que permitió que la música extrema colombiana circulara en otros territorios aún antes de la llegada de internet. Estas conexiones transnacionales evidencian cómo la escena logró trascender fronteras y co-crear diálogos culturales con artistas de contextos distintos, demostrando que los sonidos no reconocen límites geográficos incluso en épocas marcadas por la violencia.

La emisión también explora la vitalidad de la música alternativa actual en América Latina, con la participación de Andrés Salazar y Carolina Rodríguez, conocida como ‘Mange’. El episodio destaca trabajos de nuevas bandas como Gato e’ Monte y Lolabúm, quienes integran ritmos tradicionales y urbanos en búsquedas sonoras contemporáneas. Así, La Nevera Sonora da cuenta de la diversidad y renovación constante dentro de la música independiente de la región.

La invitación de Canal Capital es clara: conocer estas historias y disfrutar del episodio el viernes 16 de octubre a las 5:30 p. m. y el domingo 18 de octubre de 2026 a las 6:00 p. m., a través de la señal de TDT y su página web.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Ultra Metal paisa y cómo surgió en Colombia?

El Ultra Metal paisa es un subgénero musical caracterizado por un sonido crudo, radical y propio, surgido en la escena musical de Medellín en años marcados por la violencia y el estigma social. Se desarrolló a través de agrupaciones como Parabellum, Reencarnación y Sacrilegio, que, con pocos recursos y fuera de los circuitos convencionales, crearon una identidad artística única y dejaron huella en la historia del metal colombiano, según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Cómo se dieron los intercambios musicales entre bandas de Ultra Metal en Colombia y músicos europeos?

De acuerdo con el programa La Nevera Sonora, los lazos entre bandas colombianas y músicos europeos se establecieron mediante intercambios físicos de cartas, casetes y grabaciones. Estos contactos permitieron compartir propuestas musicales y conectar escenas diferentes antes de la era digital, mostrando que la creatividad y la pasión lograron superar barreras geográficas y culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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