La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, anunció el inicio de acciones legales formales contra el ciudadano Wilson Chalá Moya, a quien acusa de incurrir en sistemáticos actos de violencia política en razón de género, difamación e injuria a través de publicaciones masivas en redes sociales. La decisión judicial fue formalizada mediante un comunicado oficial en el que la mandataria departamental detalló el alcance de los ataques recibidos durante los últimos días.

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De acuerdo con el documento firmado por la firma Rodríguez Galvis Abogados, la controversia escaló tras la publicación de dos piezas audiovisuales en plataformas digitales. El primer episodio se registró el pasado 19 de octubre de 2026, fecha en la que Chalá tildó a la gobernadora de “bandida”, la acusó de promover marchas y la señaló sin evidencias de mantener supuestos nexos con estructuras criminales y terroristas. Ante estos sealamientos, el equipo jurídico de la funcionaria radicó una querella formal por el delito de injuria ante la Fiscalía General de la Nación el 22 de octubre.

Posteriormente, el 26 de octubre, el denunciado difundió un segundo video en el que dirigió sus descalificaciones hacia la esfera privada y personal de la mandataria. En dicha grabación, Chalá se refirió a su supuesta orientación sexual empleando términos como “aberraciones”, acusándola además de “destruir hogares” y de presionar a otras mujeres desde su posición de poder institucional:

En la grabación enviada a redes, Chalá utilizó calificativos despectivos al asegurar que en el departamento existe una “gran preocupación” por supuestas actuaciones atribuidas a la funcionaria, acusándola de “presionar a esas mujeres con sus lesbianismos” y afirmando que mantiene relaciones en diversas ciudades del país.

Frente a estas aseveraciones, Nubia Carolina Córdoba enfatizó que las expresiones emitidas por el ciudadano no corresponden a ejercicio de libertad de prensa, opinión o crítica política legítima, sino a un patrón deliberado de estigmatización que busca instrumentalizar el género para desacreditar su labor al frente de la Gobernación del Chocó:

“Lo rechazo de manera categórica. Eso no es crítica política, no es opinión y no es periodismo. Es violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer y por ocupar un cargo de poder. Es el intento de reducir a una gobernadora a ataques de su moralidad para tratar de empañar de alguna forma su trabajo. Es violencia política por razón de género, y así la enfrentaré”, concluyó la mandataria.

El caso queda ahora bajo el análisis de las autoridades judiciales, que deberán evaluar los elementos materiales probatorios aportados por la defensa de la gobernadora para determinar las eventuales responsabilidades penales del procesado.

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