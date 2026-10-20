Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El médico y compositor vallenato Luis Eduardo Alonso Salja, conocido artísticamente como Lucho Alonso, ha dejado una huella importante en la música de este género, pero recientemente hizo una confesión que ha llamado la atención. Durante su intervención en el pódcast ‘No aclares que oscureces’, el autor reconoció que con el tiempo se arrepintió de la letra de una de sus canciones más icónicas, grabada por el fallecido cantante Kaleth Morales. Alonso comentó que al escuchar de nuevo ‘La Pelusa’, ha notado que algunas de las expresiones que utilizó en la letra le parecen hoy demasiado fuertes, una perspectiva que ha cambiado con los años.

Sigue a PULZO en Discover

‘La Pelusa’ aborda una relación sentimental caracterizada por los celos, los reclamos y las acusaciones hacia una mujer. Según las declaraciones de Lucho Alonso en el pódcast, al reflexionar sobre la composición de este tema, se dio cuenta de que algunas frases son agresivas: "Es una canción muy fuerte, y digo después cosas fuertes también contra la mujer que las he podido decir igual, pero con otro lenguaje". Este arrepentimiento revela cómo la visión de un artista sobre su propio trabajo puede evolucionar con el paso del tiempo y a partir de nuevas experiencias personales.

El tema, que hace parte del repertorio de Kaleth Morales —intérprete que falleció en un accidente de tránsito el 23 de agosto de 2005 en la vía entre Cartagena y Valledupar, según información compartida en el pódcast— incluye frases como “Se te va a acabar ese juego que tienes, ya no aguanto más que juegues con mi vida” y “Todos saben que tú eres una pelusa, que te cansas para verte con el uno y el otro”. Con este tipo de versos, Alonso reconoce en retrospectiva que pudo ser más cuidadoso con su manera de comunicar las emociones presentes en esa historia.

Además de ‘La Pelusa’, la carrera como compositor de Lucho Alonso ha estado marcada por grandes éxitos grabados por figuras del vallenato. Según lo mencionado en el texto, Silvestre Dangond ha interpretado varias de sus composiciones, como ‘La indiferencia’, ‘Despierto’, ‘Del ahogao el sombrero’, ‘Celoso y qué’, ‘Ponte a la moda’, ‘La moza’, ‘Muñeca de porcelana’ y ‘Ring ring’. Asimismo, Kaleth Morales popularizó otro tema escrito por Alonso: ‘Mis cinco palabras’.

En paralelo a su carrera musical, Alonso ejerce como cirujano plástico y recientemente estuvo a cargo de una cirugía funcional realizada a Silvestre Dangond, lo que evidencia su vínculo con el artista, tanto en el ámbito médico como profesional. Esta dualidad ha contribuido a que sus composiciones acompañen diversos momentos de la vida y carrera de Dangond.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Lucho Alonso se arrepintió de la letra de ‘La Pelusa’?

El propio Lucho Alonso, en conversación con el pódcast ‘No aclares que oscureces’, explicó que con el paso del tiempo ha cambiado su percepción sobre algunas expresiones incluidas en la letra de ‘La Pelusa’, admitiendo que ahora considera varios versos como demasiado fuertes. Según detalló, ese cambio de mirada lo llevó a arrepentirse de algunas frases que, al volverlas a escuchar, le parecen agresivas y reconoce que hoy en día las hubiese escrito de otra forma.

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Lucho Alonso en el vallenato?

Lucho Alonso es reconocido dentro del vallenato por composiciones que han sido interpretadas por artistas como Silvestre Dangond y Kaleth Morales, de acuerdo con la información del pódcast. Dentro de sus temas más conocidos se encuentran ‘La indiferencia’, ‘Despierto’, ‘Del ahogao el sombrero’, ‘Celoso y qué’, ‘Ponte a la moda’, ‘La moza’, ‘Muñeca de porcelana’, ‘Ring ring’, ‘La Pelusa’ y ‘Mis cinco palabras’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.