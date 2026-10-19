Por: El Espectador

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Eduardo Enrique Cabarcas Mejía, chef e influenciador, lideró la segunda edición del Festival del Patacón en la Plaza de las Variedades, un evento culinario que reunió durante tres días a miles de personas en Cartagena. De acuerdo con El Espectador, más de 25.800 asistentes disfrutaron de la venta de 50.000 patacones, con ventas proyectadas que varían entre 600 y 900 millones de pesos. El evento se desarrolló gracias al respaldo de Acodres Capítulo Cartagena-Bolívar, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

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El festival, que tuvo su primera versión en 2024, nació con el objetivo de exaltar un producto cotidiano en los hogares cartageneros y de alta demanda entre turistas. Cabarcas, quien lleva más de trece años documentando la gastronomía del Caribe, destacó el valor del patacón como símbolo identitario y como motor para la economía y el turismo local. Katherine Ballestas Lopera, directora de Acodres Cartagena-Bolívar, señaló que la iniciativa permitió unir las tradiciones culinarias de las matronas con la creatividad de los chefs locales.

En esta edición 2026, la ganadora fue Stefany Meñaca, conocida como “la Choli”, una matrona de Bocachica, corregimiento de la isla de Tierrabomba. Ella compartió con El Espectador algunos secretos para lograr un patacón perfecto: el plátano debe introducirse en aceite completamente frío y aumentar el calor lentamente, lo que garantiza una textura uniforme y evita que el plátano se desmorone. La importancia de seleccionar plátanos grandes también fue resaltada por la ganadora.

La Choli, con quince años de experiencia, representa no solo dedicación, sino resiliencia. Según su testimonio, el triunfo en el festival le otorgó visibilidad y reconocimiento, abriendo nuevas oportunidades en su vida y la de otras mujeres del sector. Vivir en Bocachica implica depender en gran medida del turismo y la pesca, actividades que, según la matrona, ofrecen estabilidad pero al mismo tiempo exigen constancia y disciplina. Ella subrayó la relevancia de preservar y visibilizar las tradiciones culinarias para futuras generaciones.

El jurado, compuesto por seis expertos—dos internacionales (de Perú y República Dominicana) y cuatro colombianos, entre ellos el chef José “el Chato” Barbosa—destacó la creatividad y sazón de los participantes, con especial mención a la propuesta innovadora de la Choli. Tanto la Corporación de Turismo de Cartagena como expertos locales coincidieron en que estos festivales ratifican el papel de la ciudad como destino gastronómico destacado y contribuyen a la valorización de su herencia cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Stefany Meñaca, ‘la Choli’, ganadora del Festival del Patacón en Cartagena?

Stefany Meñaca, conocida como “la Choli”, es una experimentada matrona de Bocachica, corregimiento ubicado en la isla de Tierrabomba, cerca de Cartagena. Con quince años dedicados a la cocina tradicional, lidera su propio negocio y se caracteriza por su disciplina y creatividad. Su receta ganadora, con plátano grande y aceite frío, la hizo merecedora del primer lugar en el Festival del Patacón, donde su historia de esfuerzo y constancia recibió el reconocimiento del público y del jurado.

¿Cuál es el secreto de la receta tradicional de patacón explicado en el festival de Cartagena?

De acuerdo con el relato de la ganadora “la Choli” a El Espectador, la clave para un patacón perfecto es iniciar la cocción del plátano en aceite totalmente frío, subiendo el calor de manera gradual, lo que permite obtener una textura uniforme y firme. Esta técnica evita que el patacón se deshaga al aplanarlo, lo cual suele ocurrir si el aceite está caliente desde el principio. Además, usar plátanos grandes resulta fundamental para alcanzar el mejor resultado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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