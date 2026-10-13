Laura, la turista que apareció en un video viral mientras derribaba la estatua del cura Umaña, en Cartagena, acudió a la Alcaldía para responder por lo sucedido. La mujer ofreció disculpas públicas y asumió el compromiso de pagar la restauración del monumento.

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El incidente ocurrió la noche del sábado 10 de octubre en la Plaza de la Trinidad, ubicada en el barrio Getsemaní. Las imágenes mostraron a la visitante bailando mientras se sujetaba de la escultura, hasta provocar su caída. La grabación desató reacciones en redes sociales y motivó un pronunciamiento del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

El mandatario rechazó lo ocurrido y pidió que la responsable respondiera por los daños ocasionados al patrimonio público. Turbay expresó: “Uno llega a un destino turístico es a disfrutar de él, a contemplarlo, a gozar, a bailar, a reír, no a dañar el mobiliario urbano ni sus monumentos”.

En otro llamado difundido tras el incidente, el alcalde manifestó: “Si la identifican o conocen, díganle, por favor, que responda por el daño, como corresponde. En la Alcaldía de Cartagena de Indias la estamos esperando”.

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“No creo que esta señora permita que lleguen a su casa a destruirle sus jarrones, sus cuadros, sus adornos, sus elementos preciados. Si la identifican y/o conocen, díganle, por favor, que responda por el daño, como corresponde. En la Alcaldía de Cartagena la estamos esperando”, agregó.

🔴Estatua dañada en Cartagena: piden aplicar a turista una reparación como la de ‘Epa Colombia’ y alcalde exige que responda. La escultura de los Lanceros de Getsemaní cayó durante una escena de baile y el caso desató rechazo en redes sociales. Imágenes de lo sucedido y los detalles aquí 📹⬇️

https://t.co/JpWwXIjsZb 📹: dumek_turbay en X — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 12, 2026

Ante el llamado institucional, Laura se presentó ante funcionarios del Distrito y explicó públicamente su decisión. “Mi nombre es Laura. Soy la persona que aparece en un video que está rondando en redes sociales y hoy aproveché para venir a la Alcaldía, poner la cara por mis acciones y procurar resarcir los daños ocasionados por mí”, afirmó.

La turista también invitó a ciudadanos y visitantes a proteger los bienes históricos. “Estoy aquí para resarcir el daño que cometí. De igual manera, invito a todos los colombianos, a los cartageneros, visitantes y turistas a que cuidemos el patrimonio histórico de Cartagena y de nuestra nación, para que estos casos no vuelvan a ocurrir”, señaló. Además, aclaró que nunca tuvo la intención de perjudicar la estructura ni faltarle al respeto a la ciudad.

El acuerdo contempla que Laura financie los trabajos de restauración, que estarán a cargo del escultor Óscar Noriega, responsable original de la obra. La escultura integra un conjunto monumental junto a las figuras de Pedro Romero y el Tamborilero.

La pieza representa al sacerdote franciscano Nicolás Mauricio de Umaña y Rodríguez, vinculado a los movimientos independentistas de la Nueva Granada. El caso reavivó el llamado a proteger el patrimonio cultural de Cartagena y a promover el respeto por los monumentos públicos entre residentes y turistas.

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