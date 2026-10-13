Laura, la turista que apareció en un video viral mientras derribaba la estatua del cura Umaña, en Cartagena, acudió a la Alcaldía para responder por lo sucedido. La mujer ofreció disculpas públicas y asumió el compromiso de pagar la restauración del monumento.
El incidente ocurrió la noche del sábado 10 de octubre en la Plaza de la Trinidad, ubicada en el barrio Getsemaní. Las imágenes mostraron a la visitante bailando mientras se sujetaba de la escultura, hasta provocar su caída. La grabación desató reacciones en redes sociales y motivó un pronunciamiento del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.
El mandatario rechazó lo ocurrido y pidió que la responsable respondiera por los daños ocasionados al patrimonio público. Turbay expresó: “Uno llega a un destino turístico es a disfrutar de él, a contemplarlo, a gozar, a bailar, a reír, no a dañar el mobiliario urbano ni sus monumentos”.
En otro llamado difundido tras el incidente, el alcalde manifestó: “Si la identifican o conocen, díganle, por favor, que responda por el daño, como corresponde. En la Alcaldía de Cartagena de Indias la estamos esperando”.
“No creo que esta señora permita que lleguen a su casa a destruirle sus jarrones, sus cuadros, sus adornos, sus elementos preciados. Si la identifican y/o conocen, díganle, por favor, que responda por el daño, como corresponde. En la Alcaldía de Cartagena la estamos esperando”, agregó.
🔴Estatua dañada en Cartagena: piden aplicar a turista una reparación como la de ‘Epa Colombia’ y alcalde exige que responda.
La escultura de los Lanceros de Getsemaní cayó durante una escena de baile y el caso desató rechazo en redes sociales.
Imágenes de lo sucedido y los detalles aquí 📹⬇️
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📹: dumek_turbay en X
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 12, 2026
Ante el llamado institucional, Laura se presentó ante funcionarios del Distrito y explicó públicamente su decisión. “Mi nombre es Laura. Soy la persona que aparece en un video que está rondando en redes sociales y hoy aproveché para venir a la Alcaldía, poner la cara por mis acciones y procurar resarcir los daños ocasionados por mí”, afirmó.
La turista también invitó a ciudadanos y visitantes a proteger los bienes históricos. “Estoy aquí para resarcir el daño que cometí. De igual manera, invito a todos los colombianos, a los cartageneros, visitantes y turistas a que cuidemos el patrimonio histórico de Cartagena y de nuestra nación, para que estos casos no vuelvan a ocurrir”, señaló. Además, aclaró que nunca tuvo la intención de perjudicar la estructura ni faltarle al respeto a la ciudad.
El acuerdo contempla que Laura financie los trabajos de restauración, que estarán a cargo del escultor Óscar Noriega, responsable original de la obra. La escultura integra un conjunto monumental junto a las figuras de Pedro Romero y el Tamborilero.
La pieza representa al sacerdote franciscano Nicolás Mauricio de Umaña y Rodríguez, vinculado a los movimientos independentistas de la Nueva Granada. El caso reavivó el llamado a proteger el patrimonio cultural de Cartagena y a promover el respeto por los monumentos públicos entre residentes y turistas.
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