Por: EL PILON SA

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El reconocido cantante vallenato Farid Ortiz se vio envuelto en una polémica luego de que circularan imágenes de una presentación suya en el barrio El Pozón, en Cartagena, donde una admiradora subió a la tarima durante su show. De acuerdo con los registros visuales obtenidos el viernes 9 de octubre, en el marco del Preludio de la Localidad 2 ‘De la Virgen y Turística’, evento que por primera vez tuvo lugar en El Pozón, la seguidora se acercó con la intención aparente de obtener una fotografía junto al intérprete conocido como ‘El Rey de los Pueblos’.

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La mujer abrazó al artista y se acomodó a su lado, en una actitud que evidenciaba su deseo de conservar un recuerdo de ese encuentro. Sin embargo, Ortiz, intérprete de canciones emblemáticas como ‘El vendaval’, ‘Se acabaron’ y ‘Pregúntele a su hija’, se mantuvo enfocado en su presentación sin mirar ni interactuar con la fan. Las imágenes difundidas muestran el momento incómodo vivido en la tarima, donde, ante la falta de atención por parte del artista, la admiradora terminó bajando desilusionada y con gesto de frustración.

Tras la amplia circulación del episodio en redes sociales y la reacción del público, Farid Ortiz decidió aclarar lo ocurrido mediante una grabación. En dicha intervención, el cantante explicó que no había notado la presencia de la mujer a su lado ni su solicitud de una fotografía. Según sus palabras: “En la presentación de El Pozón, sinceramente no vi a la muchacha que me estaba pidiendo la foto”, declaración recogida en el video. El artista agregó que, en ese momento, se encontraba pidiendo una oración al Señor, lo cual explica su concentración y el motivo por el que no advirtió a la seguidora junto a él.

Ortiz, también conocido entre sus seguidores como ‘Farucho’, expresó abiertamente que nunca fue su intención causar malestar o decepción a ninguno de sus admiradores. Insistió en que su propósito no era “agredir o mortificar a ningún seguidor” y ofreció unas disculpas directas a la mujer involucrada en el incidente. Cerró su mensaje con unas palabras de bendición: “Que Jehová te bendiga grandemente. Te dé mucha, pero mucha salud, para que sigas disfrutando al lado de tus familiares, compañeros, amigos y demás. Y mil disculpas, mi amor, si en algo te ofendí”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó entre Farid Ortiz y la seguidora durante el evento en El Pozón, Cartagena?

Durante una presentación en El Pozón, Cartagena, realizada el 9 de octubre y documentada ampliamente en redes sociales, una seguidora se subió a la tarima para buscar un momento junto al cantante vallenato Farid Ortiz. Aunque ella se ubicó a su lado y lo abrazó esperando una fotografía, Ortiz no le prestó atención, ya que, según explicó en un video, se encontraba concentrado en una oración y no notó su presencia. Finalmente, la fan bajó de la tarima con evidentes muestras de decepción.

¿Por qué Farid Ortiz no reaccionó a la fan que subió al escenario?

Según la explicación ofrecida públicamente por el propio Farid Ortiz, recogida en una grabación posterior al evento, el artista no se percató de la presencia de la seguidora en la tarima porque en ese instante estaba “pidiéndole una oración al Señor”. Por este motivo, no advirtió que alguien estaba solicitando una fotografía a su lado y aclaró que nunca fue su intención ignorar ni afectar a sus admiradores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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