Un episodio inesperado alteró por unos momentos la ceremonia del Día del Veterano de la Fuerza Pública, que se celebró este sábado 10 de octubre en Cartagena. El presidente Abelardo de la Espriella interrumpió su discurso después de advertir que uno de los asistentes había sufrido una afectación de salud, presuntamente relacionada con las altas temperaturas.

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El mandatario hablaba desde el atril cuando se percató de lo que sucedía entre el público. En ese momento, hizo una pausa para preguntar qué había ocurrido y verificar que la persona recibiera atención.

De acuerdo con imágenes y reportes del episodio, el ciudadano se habría desmayado por un posible golpe de calor. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que esa haya sido la causa de la emergencia.

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Abelardo de la Espriella bajó de tarima para verificar la atención

La situación no pasó inadvertida para el jefe de Estado, quien decidió acercarse al lugar donde se encontraba el asistente. De la Espriella bajó de la tarima acompañado por integrantes de su esquema de seguridad, mientras el personal de primeros auxilios atendía al ciudadano.

La pausa cambió momentáneamente el desarrollo del acto protocolario. En lugar de continuar con su intervención, el presidente se concentró en verificar que la persona estuviera recibiendo ayuda.

Una vez comprobó que el asistente era atendido, el mandatario regresó a la ceremonia y retomó su discurso.

Acá, los momentos:

El presidente Abelardo De La Espriella interrumpió su discurso en el Día del Veterano en Cartagena para auxiliar a un asistente al evento que sufrió una recaída por golpe de calor. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/DIac4OMLzM — Revista Semana (@RevistaSemana) October 10, 2026

No se conoce el estado de salud del asistente

El episodio quedó registrado en video y llamó la atención porque ocurrió durante una ceremonia oficial dedicada a reconocer a los integrantes de la Fuerza Pública que han servido al país.

Por ahora, no se ha divulgado la identidad del ciudadano ni se cuenta con información confirmada sobre su evolución médica. Tampoco se ha establecido oficialmente si la emergencia estuvo relacionada con un golpe de calor.

Así, una jornada protocolaria terminó teniendo un momento inesperado, en medio de las condiciones de calor que se presentaban en Cartagena. La atención del asistente obligó a detener temporalmente el discurso presidencial antes de que el evento continuara.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.