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El volcán Nevado del Ruiz continúa siendo objeto de vigilancia constante por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), que reportó inestabilidad en su actividad durante la semana del 17 al 23 de noviembre de 2026. De acuerdo con el boletín oficial divulgado recientemente por el SGC, el sistema volcánico presentó fluctuaciones perceptibles en sus registros sísmicos, emisiones de gases y temperatura medida en el cráter Arenas.

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Según la información emitida por el Servicio Geológico Colombiano, la actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca evidenció un ligero incremento en el número de eventos registrados, aunque con una disminución en la energía liberada por estos movimientos. Los movimientos sísmicos ocurrieron principalmente en los flancos nornororiental y nororiental del volcán, así como en el propio cráter Arenas, con distancias registradas de hasta once kilómetros desde el centro. El sismo de mayor magnitud que se detectó alcanzó 1,0 en la escala, y tuvo lugar el 22 de noviembre a dos kilómetros de profundidad.

El mismo informe del SGC destaca que la sismicidad asociada al desplazamiento de fluidos dentro de los conductos del volcán —es decir, gases y líquidos en movimiento dentro del sistema— también mostró un aumento tanto en el número de eventos como en la energía liberada, aunque la entidad aclaró que estos movimientos fueron cortos y de baja energía.

En lo relacionado con las emisiones, la entidad informó que persistió la salida de vapor de agua y de gases volcánicos, en particular dióxido de azufre, a través del cráter Arenas. Aunque el flujo estimado de este gas disminuyó en comparación con la semana anterior, los datos satelitales permitieron constatar que los niveles de descarga se mantuvieron semejantes. La columna de gases y vapor liberada por el volcán alcanzó alturas entre 100 y 1.000 metros sobre la cima, predominando niveles de 300 a 400 metros y registrándose el máximo el 20 de noviembre. Además, se detectaron anomalías térmicas de baja energía en el fondo del cráter.

Actualmente, el Nevado del Ruiz permanece en estado de alerta Amarilla, lo que implica que el volcán está activo y presenta cambios en los parámetros monitoreados habitualmente. El SGC recordó que, desde el 8 de marzo de 2026, no se han producido nuevas emisiones de ceniza, pero advirtió que no se debe bajar la guardia ante la inestabilidad del sistema. La posibilidad de que ocurran nuevas emisiones o un ascenso repentino en la actividad volcánica permanece latente, lo cual podría llevar a declarar alerta Naranja o Roja si la situación así lo amerita.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de alerta actual del Nevado del Ruiz y qué significa?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el Nevado del Ruiz se mantiene en alerta Amarilla. Esto significa que el volcán se considera activo y presenta cambios inusuales en los parámetros controlados, como sismicidad y emisiones, aunque sin riesgos inminentes de erupción. La alerta Amarilla implica vigilancia estrecha y comunicación permanente sobre cualquier variación significativa.

¿Qué tipo de variaciones ha reportado el SGC en la actividad del Nevado del Ruiz?

Durante la semana informada, el Servicio Geológico Colombiano notificó variaciones en la sismicidad relacionada tanto con el fracturamiento de roca como con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos. También se reportaron cambios en el flujo de gases, especialmente dióxido de azufre, y anomalías térmicas de baja energía en el fondo del cráter Arenas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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