Por: EL PILON SA

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Después de superar más de un mes alejado de los escenarios por un accidente ocurrido en Agustín Codazzi, Cesar, donde sufrió fracturas en la tibia y el tobillo, el cantante vallenato Jorge Iván ‘Churo’ Díaz volvió a reencontrarse con su público. Este regreso tan esperado se llevó a cabo la noche del sábado 10 de octubre, cuando Díaz se presentó en el Estadio Mayor de Barrancas, ubicado en La Guajira, durante el Festival del Carbón. Con una notable multitud de seguidores identificados como integrantes del ‘Churismo’, el intérprete volvió a entregar su música en directo, mientras continúa avanzando en su recuperación y sigue, como él mismo indicó en sus canales oficiales, el acompañamiento médico necesario.

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Debido a las secuelas del accidente, y con limitaciones para moverse con normalidad, el artista natural de Urumita, La Guajira, desarrolló su presentación sentado en una silla y permaneciendo prácticamente inmóvil sobre el escenario. Sin embargo, esta circunstancia no disminuyó el entusiasmo del público ni la emotividad del espectáculo, que estuvo lleno de cercanía y gestos de apoyo hacia Díaz. Durante el concierto y acompañado de su grupo musical, el cantante interpretó parte de las canciones que hacen parte de su más reciente producción llamada El Pluma Blanca, mostrando al público tanto su espíritu de superación como la propuesta musical por la que sigue apostando.

De acuerdo con los anuncios hechos previamente por el propio Díaz en sus canales oficiales, este primer concierto abrió una serie de presentaciones que corresponde a la agenda antes del lanzamiento oficial en vivo de El Pluma Blanca. La gira continuará por diferentes regiones del país, con recitales programados en Magdalena y Antioquia, además de compromisos privados confirmados en las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Por otra parte, tras haber reprogramado las fechas originales a raíz del accidente, los conciertos masivos de lanzamiento en vivo del nuevo álbum quedaron finalmente fijados para el viernes 20 de noviembre en Barranquilla y el sábado 21 de noviembre en el estadio Federico Serrano Soto, en Riohacha.

La presencia y las muestras de cariño del público en Barrancas parecen haber renovado el ánimo del cantante, quien días antes había compartido con emoción la ilusión que le producía volver a encontrarse con quienes lo han acompañado en su carrera y especialmente durante el periodo de recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde fue el regreso en vivo de Jorge Iván ‘Churo’ Díaz tras su accidente?

El regreso de Jorge Iván ‘Churo’ Díaz a los escenarios se realizó la noche del sábado 10 de octubre en el Estadio Mayor de Barrancas, La Guajira, durante el Festival del Carbón. Según la información oficial publicada por el artista, este evento marcó su reencuentro con el público después de más de un mes de ausencia debido a un accidente que le ocasionó lesiones en la pierna.

¿Cómo afecta actualmente el accidente de Churo Díaz su participación en los conciertos vallenatos?

Según lo informó el propio artista en sus canales oficiales, aunque Díaz pudo retomar las presentaciones en vivo, aún enfrenta limitaciones de movilidad, razón por la cual debe permanecer sentado en una silla durante los conciertos y adoptar una posición estática. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para mantener el contacto con sus seguidores ni para interpretar las canciones de su álbum El Pluma Blanca en medio de la gira de regreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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