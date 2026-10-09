Por: EL PILON SA

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Al cumplirse nueve días desde la sepultura de Náfer Santiago Durán Díaz, su hija Mar Durán Escorcia compartió un sentido mensaje a través de redes sociales, donde expresó el profundo amor y la admiración hacia su padre, recordado tanto en el entorno familiar como en el ámbito musical. De acuerdo con las declaraciones publicadas por Mar Durán, Náfer Durán, conocido como el Rey Vallenato de 1976, fue su primer amor, su compañero eterno y el pilar más sólido de su vida. La publicación cobró relevancia al evidenciar el impacto que la partida del músico tuvo en su familia y las huellas emocionales que deja un referente cultural cuando parte.

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Mar Durán, en palabras citadas en su perfil de Instagram, enfatizó los rasgos que más valoró en su padre: “Amé tu forma de ser, tu liderazgo, tus detalles, tu vitalidad, tu sentido del humor, tu exigencia, tu inteligencia, tu forma de componer, tu forma de digitar el tono menor, tu forma de ver la vida y tus ganas de ayudar”. De acuerdo con el mensaje, la admiración no solo se centraba en sus talentos como compositor y acordeonero, sino también en valores cotidianos y en la manera en que procuró el bienestar de quienes lo rodeaban.

La despedida también abordó la importancia de la familia en la vida del artista. Según Mar Durán, Náfer no solo es recordado por su legado musical, sino por el hogar que ayudó a fundar junto a su esposa, Rosibel Escorcia. La hija del juglar agradeció el amor y dedicación con que formó una familia, y destacó que a su hijo (nieto del músico) le transmitirá historias y anécdotas para mantener viva la memoria de su abuelo. “Me encargaré de hablarle a tu nieto de ti y de tus historias para que nunca borre de su memoria los pocos años que te disfrutó”, afirmó.

Según la información proporcionada, Náfer Durán nació en El Paso, Cesar, y fue uno de los principales exponentes de la música tradicional vallenata. En 1976 fue coronado como Rey Vallenato del Festival de la Leyenda Vallenata y, años después, en 1983, declarado fuera de concurso, lo que consolidó su papel en el folclor. Ese mismo año grabó el álbum ‘Herencia vallenata’, acompañando el debut de Diomedes Díaz, y creó composiciones como ‘Sin ti’, dedicada a su esposa. El tributo de su hija resalta que la esencia del legado de Náfer Durán permanecerá tanto en sus aportes musicales como en los recuerdos familiares compartidos de generación en generación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el legado de Náfer Durán en la música vallenata?

El legado de Náfer Durán en la música vallenata se reflejó en reconocimientos como su coronación como Rey Vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata de 1976 y en su declaración como fuera de concurso en 1983, de acuerdo con lo que se recoge en las palabras de su hija. Su aporte incluye el acompañamiento en el primer álbum de Diomedes Díaz y composiciones como ‘Sin ti’, que contribuyeron a preservar los sonidos tradicionales del acordeón en el folclor colombiano.

¿Qué significó para Mar Durán la pérdida de su padre Náfer Durán?

Para Mar Durán, la pérdida de su padre representó la despedida de su primer amor y compañero de vida. Según la información citada, su mensaje transmitió el dolor por la ausencia del artista y el compromiso de transmitir su memoria y enseñanzas a su hijo. El mensaje evidencia cómo la figura de Náfer trascendió el ámbito artístico, dejando una huella indeleble en su familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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