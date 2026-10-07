Por: EL PILON SA

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En 1981, el mundo vallenato quedó marcado por una frase que, con el paso del tiempo, tomaría nuevos matices en el debate nacional: “Vamos a sembrar arroz, porque esto está malo”. Así lo inmortalizó Diomedes Díaz en un saludo dirigido a Bolívar Cuello tras grabar la canción ‘Lo mismo me da’ junto al acordeonero Colacho Mendoza. Más de cuatro décadas después, esta expresión vuelve a resonar en la opinión pública, pero invertida y enmarcada en un contexto completamente diferente: el del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien ha llamado la atención justamente sobre los problemas de rentabilidad del arroz en La Guajira.

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Según informó EL PILÓN, Dangond explicó que la recomendación de no continuar sembrando arroz en esa región del norte colombiano no significa abandonar la producción de este cereal en el país. El ministro centró su advertencia únicamente en La Guajira, donde aseguró que los productores de Fonseca han experimentado cinco quiebras consecutivas, incluso con el apoyo hídrico que ofrece el Distrito de Riego del Ranchería. Los argumentos del jefe de la cartera agrícola son claros: los bajos rendimientos y los elevados costos de producción vuelven insostenible el cultivo. Para Dangond, si se cosechan menos de ocho o nueve toneladas por hectárea y el costo supera los 10 millones de pesos, el precio de venta del arroz no permite recuperar la inversión.

La situación contrastante trae a la memoria los problemas históricos del sector arrocero colombiano. En 1980, un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ya evidenciaba el estancamiento de la productividad y otros inconvenientes que aquejaban al gremio. En aquellos años, sembrar arroz se veía como una salida ante la adversidad, como simbolizó Diomedes con su célebre frase. Hoy, de acuerdo con la postura del ministro, insistir en este cultivo bajo las condiciones actuales podría agravar la crisis.

El arroz no solo representa un tema agrícola, sino también musical y social. Antes de ‘Lo mismo me da’, Diomedes Díaz y Colacho Mendoza habían grabado ‘Señor gerente’ en 1978. La canción, de Rafael Escalona, relataba los infortunios de un agricultor afectado por una plaga y la búsqueda de financiamiento para sobrevivir. Así, el recorrido histórico muestra cómo la economía agraria y sus desafíos han acompañado a la cultura vallenata a lo largo de los años y cómo una misma frase puede adquirir sentidos muy distintos según el tiempo y el contexto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el ministro de Agricultura recomienda no sembrar arroz en La Guajira?

El ministro Indalecio Dangond sugiere que los productores de La Guajira eviten el cultivo de arroz debido a los bajos rendimientos y los altos costos. Señala que, pese al acceso al agua del Distrito de Riego del Ranchería, los agricultores acumulan varias quiebras y no logran cubrir sus inversiones, pues producir menos de ocho o nueve toneladas por hectárea y gastar más de 10 millones de pesos por hectárea hace que este cultivo no sea rentable en la región.

¿Qué problemas históricos afectan al sector arrocero colombiano?

De acuerdo con un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicado en 1980 y citado en el texto, la productividad del arroz en Colombia ha enfrentado episodios de estancamiento y diversas dificultades, entre ellos altos costos de producción, bajo rendimiento y retos de comercialización. Estos problemas han sido recurrentes y persistieron durante décadas, afectando la estabilidad de los productores y la viabilidad del cultivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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