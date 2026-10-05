Por: EL PILON SA

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Luego de pronunciar un discurso durante la mañana del lunes 5 de octubre, en el Batallón La Popa de Valledupar, el presidente Abelardo De La Espriella sostuvo una reunión con la gobernadora del Cesar y los alcaldes de este departamento, en la que trataron temas relacionados con la gestión de su mandato en esta región del país, según una publicación de EL PILÓN. Sin embargo, el encuentro tuvo un matiz especial más allá de los asuntos administrativos y de gobierno.

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En medio de la jornada, un conjunto vallenato de niños animó la reunión con varias canciones que forman parte del folclor de la región. Entre los temas seleccionados estuvo ‘Así me hizo Dios’, canción popularizada por el fallecido cantante Diomedes Díaz y compuesta por Fabián Corrales. La interpretación de los jóvenes artistas no solo entretuvo a los presentes, sino que también llevó al presidente a unirse a ellos, dejando a un lado el protocolo para cantar junto con el grupo infantil.

El momento quedó registrado y mostró un lado más cercano y espontáneo del mandatario, quien acompañó con su voz a los niños mientras interpretaban el tema. Este episodio fue uno de los más amenos y distendidos de la reunión sostenida con los mandatarios locales. Posteriormente, el presidente De La Espriella sorprendió a los integrantes del conjunto vallenato infantil al anunciarles una invitación especial: “Se la voy a celebrar a finales de este mes y quiero que ustedes vayan de sorpresa”, expresó a los niños en referencia a la fiesta de cumpleaños número 15 de su hija Lucía, la cual planea realizar a finales de octubre. La celebración se había aplazado previamente debido al terremoto ocurrido en Chocó.

Este tipo de gestos demuestran la cercanía de De La Espriella con la cultura de la región. Cada vez que visita zonas cesarenses o guajiras, ha manifestado su admiración por la música local. En San Juan del Cesar, el presidente ya había interpretado ‘Luna Sanjuanera’ junto al compositor Roberto Calderón, con gran recepción por parte del público. Incluso, la relación del mandatario con la música vallenata ha sido parte de episodios destacados en su vida, como aquel encuentro en París con el maestro Rafael Escalona, quien el 4 de julio de 2001 le improvisó unos versos proféticos augurándole la presidencia, mientras De La Espriella interpretaba ‘Nació mi poesía’, de Fernando Dangond Castro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Abelardo De La Espriella invitó al conjunto vallenato infantil al cumpleaños de su hija?

Durante la reunión con la gobernadora y los alcaldes del Cesar, el presidente Abelardo De La Espriella invitó al grupo vallenato infantil a la fiesta de cumpleaños de su hija Lucía, que se celebrará a finales de octubre. De acuerdo con la información registrada por EL PILÓN, la invitación surgió tras la emotiva presentación del conjunto, cuando el presidente quiso recompensar su talento y llevar la alegría de la música regional a una fecha familiar importante.

¿Cuál es la relación de Abelardo De La Espriella con la música vallenata?

Según la publicación, Abelardo De La Espriella ha demostrado en distintas oportunidades su cercanía y admiración por la música vallenata. En diferentes eventos ha interpretado canciones emblemáticas junto a reconocidos compositores y artistas de la región. Un hecho particular ocurrió en París, cuando Rafael Escalona, uno de los grandes exponentes del vallenato, le improvisó versos vaticinando su futuro como presidente, todo como parte del entorno cultural que ha acompañado al mandatario a lo largo de su carrera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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