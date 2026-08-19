Lucía, la hija mayor del presidente Abelardo De La Espriella, decidió suspender la celebración de sus 15 años como muestra de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

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(Vea también: “No se dejen enredar por noticias falsas”: De la Espriella desmiente situación que viven afectados que buscan reclamar seguros)

La decisión fue conocida por Semana, que señaló que la joven tomó la determinación luego de acompañar a sus padres en visitas a algunas de las zonas más golpeadas por el desastre. Durante esos recorridos, habría conocido de cerca las historias de las personas que perdieron familiares, viviendas y bienes a causa del fuerte sismo.

De acuerdo con la publicación, Lucía quedó conmovida por las condiciones que enfrentan los damnificados y consideró que no era el momento para llevar adelante la celebración que tenía prevista por sus 15 años.

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La joven optó así por suspender una fecha que tradicionalmente tiene un significado especial para muchas familias y convertir el momento en un gesto de empatía y solidaridad con quienes atraviesan las consecuencias de la emergencia.

Además, Lucía ha participado en actividades de apoyo a los afectados por el terremoto. Según Semana, desde la Fundación de la Primera Dama ha dedicado tiempo a acompañar y ayudar a personas que necesitan asistencia en medio de la emergencia.

Sus padres respaldaron la determinación. Tanto el presidente De La Espriella como la primera dama, Ana Lucía Pineda, acompañaron a la joven en su decisión de cancelar la celebración.

El gesto se suma a las diferentes iniciativas de solidaridad que han surgido desde distintos sectores del país para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto, que dejó graves daños en varias regiones.

La decisión de Lucía también se conoce en medio de la campaña de ayuda humanitaria que impulsa la primera dama, quien ha promovido la recolección y entrega de donaciones para las familias damnificadas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.