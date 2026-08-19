El Gobierno de Abelardo de la Espriella tendría lista la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, con varios nombres que regresan al servicio activo y otros oficiales que asumirán posiciones estratégicas. Según informó Caracol Radio, el general Erick Rodríguez Aparicio será el comandante general de las Fuerzas Militares.

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De acuerdo con el medio citado, Rodríguez vuelve al servicio después de su salida durante el Gobierno de Gustavo Petro. El oficial fue subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas y segundo comandante del Ejército, experiencia que ahora respaldaría su llegada a la máxima posición de las Fuerzas Militares.

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El general Carlos Carrasquilla ocupará la jefatura de Estado Mayor Conjunto y será el segundo oficial en la línea de mando. Su trayectoria incluye el liderazgo de varias unidades militares y la planeación de la Operación Perseo, que permitió el ingreso de la Fuerza Pública a El Plateado, Cauca.

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En el Ejército, el nuevo comandante sería el general José Bertulfo Soto, mientras que el brigadier general Rodolfo Morales Franco asumiría como segundo comandante. Ambos cuentan con experiencia en cargos operacionales y de dirección dentro de la institución.

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Otro regreso destacado sería el del general Óscar Leonel Murillo, quien asumiría la dirección de la Escuela Superior de Guerra. El oficial salió durante el Gobierno Petro y anteriormente estuvo al frente de la Séptima División y de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán.

En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Alfonso Lozano Ariza sería el nuevo comandante. El oficial actualmente ocupa el cargo de segundo comandante y jefe de Estado Mayor de esa institución.

Finalmente, el vicealmirante Camilo Ernesto Segovia Forero asumiría como comandante de la Armada de Colombia. El oficial tiene amplia experiencia operacional y estuvo al frente de la patrullera ARC 20 de Julio durante la Expedición Caldas a la Antártida.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.