Por: El Espectador

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En la noche del 19 de agosto, el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, quienes representan al movimiento político Pacto Histórico, lideraron la intervención de réplica de la oposición al discurso que dio el presidente Abelardo de la Espriella. Según lo informó El Espectador, esta réplica fue transmitida por los mismos canales públicos y privados que compartieron el mensaje presidencial, con el objetivo de ofrecer una perspectiva distinta frente a la crisis nacional ocasionada por el reciente terremoto.

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El senador Cepeda comenzó la intervención con un mensaje de solidaridad destinado a las familias de los departamentos golpeados por el sismo. Destacó la importancia de las redes sociales, las organizaciones comunitarias y las juntas de acción comunal en el respaldo a las personas afectadas. Cepeda subrayó que, en situaciones de emergencia, la organización social ha sido fundamental para responder a las necesidades inmediatas de la población. "Una vez más se demuestra que solo el pueblo organizado salva al pueblo", enfatizó el senador, resaltando el compromiso de seguir acompañando a la ciudadanía.

Durante su discurso, de 9 minutos y 34 segundos de duración, Cepeda advirtió sobre la necesidad de proteger los derechos de los grupos más vulnerables en medio del estado de emergencia económica. Pidió que los avances sociales logrados bajo el gobierno anterior no se pierdan y que se actúe con prevención y responsabilidad ante la realidad de los incendios forestales, extendiendo su preocupación por el posible agravamiento de la situación debido al fenómeno climático conocido como El Niño. Asimismo, instó a no desatender las necesidades de los damnificados por la tragedia, solicitando al Consejo de Estado que mantenga la supresión de la prima especial de servicio para congresistas, para que esos recursos puedan destinarse a los afectados.

El expresidente Petro tomó la palabra durante los siguientes 16 minutos y 36 segundos, centrando su mensaje en la falta de continuidad entre gobiernos, la respuesta inicial de la administración de De la Espriella frente a la emergencia y el futuro de la reconstrucción de las zonas golpeadas. Petro propuso recuperar la reforma tributaria proyectada por su gobierno, que pretendía recaudar 20 billones de pesos y así obtener una parte significativa de los 30 billones requeridos para la recuperación regional. Finalmente, manifestó su disposición de asumir el liderazgo de la oposición, a pesar de su anuncio previo de tomarse unas cortas vacaciones antes de encabezar el Pacto Histórico. Todo lo anterior quedó reflejado en la solicitud pública que Petro hizo por su cuenta en la red social X, donde expresó su intención de “demostrar cómo ha sido absurdamente ineficaz la ayuda a las víctimas del terremoto y cuál es el rumbo a seguir”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consistió el discurso de réplica de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella?

La intervención de la oposición, liderada por Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, incluyó llamados a la solidaridad con las víctimas del terremoto, críticas a la respuesta gubernamental y propuestas como destinar recursos de los congresistas a los damnificados y retomar la reforma tributaria. El discurso subrayó la importancia de mantener los derechos sociales y la organización comunitaria para hacer frente a la emergencia, según información de El Espectador.

¿Qué medidas propuso Gustavo Petro para la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

Según El Espectador, Petro insistió en la necesidad de retomar su anterior proyecto de reforma tributaria, que buscaba recaudar recursos significativos para destinar a la reconstrucción de las zonas afectadas. La meta planteada era conseguir 20 billones de pesos, que representan dos tercios de los 30 billones estimados necesarios para la recuperación regional después del desastre.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.