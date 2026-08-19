El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad electoral presentada contra la elección de Diana Carolina Corcho Mejía como senadora del Pacto Histórico para el periodo 2026-2030. La decisión quedó consignada en una notificación de la Sección Quinta de esa corporación, fechada el martes 18 de agosto de 2026.

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Según el documento, la demanda fue presentada por Juan Carlos Calderón España y está dirigida contra Corcho Mejía y corresponde a una acción de nulidad electoral, bajo el artículo 149 del Código Electoral.

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La controversia gira alrededor de la manera en que Corcho llegó a encabezar la lista del Pacto Histórico al Senado. De acuerdo con los argumentos de la demanda, la exministra no participó en la consulta interna del 26 de octubre de 2025, mecanismo en el que la colectividad definió a sus candidatos y que contó con más de 2,7 millones de votos.

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Sin embargo, cuatro días después, el 30 de octubre de 2025, el Comité Político del Pacto Histórico habría designado a Corcho como cabeza de lista mediante un acuerdo político posterior. Esa lista terminó inscrita ante las autoridades electorales el 8 de diciembre de 2025.

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El cuestionamiento busca establecer si esa designación se ajustó a las reglas que regían el proceso de selección e inscripción de candidatos del partido y, eventualmente, si existen motivos para dejar sin efectos la elección de Corcho.

La notificación del Consejo de Estado precisa que el auto admisorio fue proferido el 13 de agosto de 2026 por la magistrada Gloria María Gómez Montoya, de la Sección Quinta. Con la admisión comienza formalmente el trámite judicial de la demanda, aunque esto no significa que la elección de Corcho haya sido anulada.

Por ahora, el proceso deberá avanzar con el análisis de los argumentos presentados por el demandante y las respuestas de las partes involucradas. La decisión final estará en manos del Consejo de Estado.

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