El expresidente Gustavo Petro aprovechó su réplica a la alocución presidencial de Abelardo De La Espriella para cuestionar la manera en que se está financiando la atención y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

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Uno de los apartes que más llamó la atención de su intervención estuvo relacionado con las donaciones de empresarios y particulares para apoyar a las personas damnificadas por la emergencia.

Petro cuestionó que el Gobierno plantee las donaciones privadas como una de las fuentes para financiar la reconstrucción y utilizó el término “limosnas” para referirse a esos aportes.

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Petro cuestionó las donaciones de empresarios para la emergencia

Durante su intervención, el expresidente planteó que la reconstrucción de las zonas afectadas podría requerir alrededor de 30 billones de pesos y cuestionó si los recursos anunciados por empresarios serán suficientes para cubrir esa necesidad.

“¿De dónde los vamos a sacar? ¿De las limosnas de los ricos, como anuncia la prensa?”, afirmó Petro durante su réplica.

El exmandatario agregó que, según la información que mencionó en su intervención, los empresarios habían aportado hasta ese momento alrededor de un billón de pesos.

A partir de esa cifra, cuestionó que las donaciones privadas puedan representar una solución para financiar un proceso de reconstrucción cuyo costo, según sus cálculos, sería considerablemente mayor.

La expresión despertó especial atención porque los aportes de empresas y ciudadanos se han presentado como parte de las iniciativas de solidaridad activadas después del terremoto para apoyar a las comunidades damnificadas.

¿Qué dijo Petro sobre los $30 billones que se necesitarían?

El expresidente sostuvo que la discusión sobre la reconstrucción del país apenas comienza y que el Gobierno tendrá que definir cómo financiará las obras necesarias para recuperar las zonas afectadas.

Petro planteó como una de las posibilidades el endeudamiento público y cuestionó que esa alternativa pueda terminar trasladando el costo de la emergencia al conjunto de la sociedad.

En su intervención puso como ejemplo el endeudamiento que, según dijo, asumió Colombia durante el gobierno de Iván Duque para enfrentar la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19.

Su argumento fue que recurrir a deuda para financiar la reconstrucción podría generar nuevas presiones económicas para el país.

“Un endeudamiento público lo tiene que pagar toda la sociedad”, afirmó el expresidente, quien agregó que financiar toda la reconstrucción mediante deuda podría terminar generando efectos negativos en otros sectores.

Petro también planteó cuestionamientos sobre el eventual uso de recursos naturales del país para financiar la recuperación.

Petro habló de reconstrucción y cuestionó manejo de la emergencia

Además de referirse a las donaciones, el expresidente dedicó parte de su réplica a cuestionar la respuesta del Gobierno frente a la emergencia.

Petro mencionó el buque hospital Benkos Biohó y aseguró que su administración había dejado recursos para atender de manera inmediata una eventual emergencia en el Pacífico.

También cuestionó el uso de equipos médicos y personal que, según afirmó, habían sido desplegados durante su Gobierno en diferentes territorios de esa región.

En otro apartado de su intervención, el expresidente afirmó que actualmente habría 426 personas desaparecidas, una cifra que difiere del balance oficial presentado este miércoles por el Gobierno de De La Espriella, que reportó 262 desaparecidos con corte a las 12:30 de la tarde.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.