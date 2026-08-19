La familia de Kevin Acosta pidió al Senado reversar la autorización concedida al expresidente Gustavo Petro para salir del país durante el año siguiente al cierre de su mandato.

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La petición de la familia del menor está relacionada con las posibles responsabilidades que podrían derivarse de la muerte de Kevin Acosta y de la divulgación de su historia clínica. El caso llegó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, luego de una solicitud de la Fiscalía para evaluar las actuaciones de funcionarios y las responsabilidades correspondientes.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó, según Semana, que la petición para frenar el viaje llegó después de que el Congreso adoptara la decisión. La mesa directiva no tiene facultades para modificar una determinación tomada por la plenaria.

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“Esa solicitud llegó extemporánea, llegó después de la decisión”, afirmó Henríquez, de acuerdo con el medio citado. El congresista agregó que cualquier discusión sobre investigaciones o asuntos formales debe quedar en manos de las autoridades competentes.

Sobre la posibilidad de que el permiso sea revocado, Henríquez señaló que no considera probable que la decisión cambie, aunque aclaró que el asunto tendría que pasar por un análisis jurídico. El senador evitó anticipar una conclusión sobre ese escenario.

Incluso si el asunto regresara al Senado, la familia de Kevin Acosta tendría dificultades para conseguir las mayorías necesarias para impedir el viaje de Petro. Por ahora, la autorización continúa vigente y cualquier modificación dependería de las competencias legales de la corporación y de un estudio jurídico.

Polémicas y logros de Petro

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