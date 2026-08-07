Una demanda de nulidad fue presentada ante el Consejo de Estado contra los actos administrativos mediante los cuales fueron declaradas las elecciones de Iván Cepeda como senador y Aida Quilcué como representante a la Cámara.

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Ambos llegaron al Congreso después de ocupar el segundo lugar en la elección presidencial de segunda vuelta y aceptar las curules que les corresponden por el Estatuto de la Oposición.

De acuerdo con Noticias RCN, el recurso judicial sostiene que durante las elecciones se habrían presentado circunstancias que pudieron afectar la libertad del voto. Por esa razón, los demandantes solicitaron que se revise la validez de las declaraciones de elección de Cepeda y Quilcué.

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¿Qué dice la demanda contra curules de Iván Cepeda y Aida Quilcué?

Según el citado medio, el documento presentado ante el alto tribunal, la demanda se fundamenta en la causal contemplada en el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), relacionada con la violencia contra los electores y su conexión con posibles hechos de constreñimiento que habrían incidido en el proceso electoral.

El escrito, de 111 páginas, sostiene que no se plantea únicamente la presencia de grupos armados ilegales en determinadas regiones. La argumentación busca relacionar ese contexto con otros elementos que, según los demandantes, podrían evidenciar una afectación de la libertad del sufragio y una incidencia en los resultados obtenidos por la fórmula presidencial.

Entre los elementos mencionados aparecen variaciones consideradas inusuales en la votación. La demanda señala incrementos importantes en el número de votos obtenidos por un mismo candidato en territorios donde, según el documento, históricamente el comportamiento electoral había sido diferente.

También se hace referencia a concentraciones elevadas de votos a favor de una misma candidatura o lista. Según la tesis expuesta en la demanda, estos patrones deberían ser analizados junto con otros elementos para determinar si existió una afectación sustancial de la libertad del elector.

El recurso judicial llega días después de que se conociera un informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, citado por Noticias RCN, sobre el comportamiento de la votación en 593 mesas de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Según ese análisis, en algunas de esas mesas la votación aumentó considerablemente entre la primera y la segunda vuelta presidencial, con variaciones que llegaron hasta el 364 %. El informe también llamó la atención sobre la concentración del voto en favor de Cepeda en varios de esos lugares.

Sin embargo, la presentación de la demanda no significa que las curules hayan sido anuladas. El Consejo de Estado deberá estudiar el recurso y, dentro del proceso correspondiente, determinar si los argumentos y las pruebas aportadas son suficientes para avanzar hacia una eventual decisión sobre la validez de las elecciones.

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