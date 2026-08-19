Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, el Gobierno Nacional actualizó este miércoles 19 de agosto el balance de víctimas y daños provocados por la emergencia.

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(Vea también: “No se dejen enredar por noticias falsas”: De la Espriella desmiente situación que viven afectados que buscan reclamar seguros)

El presidente Abelardo de la Espriella informó que el terremoto deja, de momento, 314 personas fallecidas, 4.437 heridas y 262 desaparecidas.

El mandatario señaló que la emergencia ha afectado a 15 departamentos y 471 municipios, con un total de 262.154 personas afectadas, correspondientes a 147.464 familias.

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El nuevo balance entregado por el presidente da cuenta de la magnitud de la tragedia una semana después del terremoto.

Las cifras oficiales reportadas por el Gobierno Nacional son:

314 personas fallecidas.

4.437 personas heridas.

262 personas desaparecidas.

262.154 personas afectadas.

147.464 familias afectadas.

15 departamentos afectados.

471 municipios afectados.

De la Espriella aseguró que la prioridad de los organismos de socorro continúa siendo la búsqueda de las personas que permanecen desaparecidas y la atención de quienes resultaron heridos.

El presidente también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno Nacional continuará acompañándolas durante el proceso.

“A sus familias les reitero en nombre del Gobierno Nacional nuestras más sentidas condolencias, nuestras oraciones están con ustedes y seguimos acompañándolos en ese momento de profundo dolor”, manifestó el mandatario.

Según explicó, los equipos de rescate y las diferentes capacidades del Estado continúan desplegados para avanzar en las labores de búsqueda y atención de la emergencia.

El balance oficial también muestra las afectaciones que sufrió la infraestructura del país como consecuencia del movimiento telúrico y sus réplicas.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno, 30.664 viviendas quedaron destruidas, mientras que otras 136.946 resultaron averiadas. Además, el reporte registra 302 edificios colapsados y afectaciones en 3.470 centros educativos y 352 centros de salud.

La infraestructura vial también sufrió daños importantes. El Gobierno reportó 449 vías afectadas, además de 58 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales con algún tipo de afectación.

A esto se suman daños en 105 acueductos y cinco aeropuertos, lo que representa un desafío adicional para garantizar la prestación de servicios esenciales y la movilidad en las regiones golpeadas.

Gobierno prepara plan de reconstrucción tras el terremoto

De la Espriella señaló que, mientras continúan las labores de búsqueda y atención de los damnificados, el Gobierno ya trabaja en la definición de un plan de reconstrucción.

El mandatario explicó que la recuperación no estará enfocada únicamente en las viviendas destruidas o averiadas, sino también en la infraestructura necesaria para recuperar la actividad económica y la vida cotidiana de las comunidades.

“No se trata solamente de reconstruir viviendas. Tenemos que recuperar comercios, empresas y la infraestructura pública esencial que se ha visto afectada”, afirmó.

En ese grupo mencionó escuelas, hospitales y otras obras indispensables para las comunidades.

El presidente también se refirió a la reunión que sostuvo con representantes del sector asegurador y aseguró que las compañías han asumido compromisos para acelerar la atención de los afectados que cuentan con pólizas.

De acuerdo con el mandatario, las aseguradoras ya comenzaron a responder por las pólizas desde los primeros días de la emergencia y el Gobierno buscará cruzar la información disponible para agilizar los procesos de pago y facilitar la entrega de ayudas.

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