El Gobierno de Abelardo de la Espriella decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La medida busca darle al Ejecutivo herramientas extraordinarias para atender a las comunidades afectadas y acelerar la recuperación de los territorios golpeados.

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La declaratoria permitirá al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley, siempre que las medidas tengan relación directa con la emergencia y estén orientadas a responder a sus consecuencias. El Ejecutivo tendrá así mayores facultades para intervenir en sectores considerados prioritarios durante la crisis.

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Emergencia económica por terremoto: qué podrá hacer el Gobierno

Entre los principales frentes de atención aparecen la vivienda, la infraestructura, los servicios públicos, la actividad económica y las condiciones sociales de las poblaciones afectadas. Las decisiones deberán concentrarse exclusivamente en atender la emergencia o evitar que sus efectos se extiendan a otras zonas.

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La magnitud de la emergencia fue uno de los argumentos para adoptar esta figura excepcional. El decreto contempla afectaciones en 15 departamentos y 471 municipios, donde se reportaron daños en viviendas, vías, puentes, acueductos, aeropuertos y distintas edificaciones.

Avanzamos con paso firme en la atención de la emergencia y en la reconstrucción del país. Hoy sumamos la experiencia técnica de expertos en manejo de crisis, articulamos acciones directas con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, y avanzamos… pic.twitter.com/2Cb1yKNw0A — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 20, 2026

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Con esta declaratoria, el Gobierno también podrá definir acciones específicas para los municipios que presenten daños comprobados, tomando como referencia la información recopilada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

El objetivo es que las nuevas disposiciones permitan atender de manera más rápida las necesidades surgidas después del terremoto y facilitar la recuperación económica y social. Las medidas podrán incluir acciones para la reactivación de las zonas afectadas, además de respuestas frente a los daños en infraestructura y servicios esenciales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.