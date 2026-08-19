El Gobierno Nacional continúa definiendo las medidas para atender a las miles de familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a varias regiones del país el pasado 10 de agosto.

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(Vea también: De la Espriella anuncia firma de emergencia económica por terremoto: “No habrá espacio para la corrupción”)

Después de una reunión con representantes del gremio asegurador, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que la atención tendrá un orden de prioridad para llegar primero a las personas con mayores condiciones de vulnerabilidad.

El mandatario explicó que las primeras acciones estarán dirigidas a las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, así como a los inmuebles de interés social, aunque insistió en que la estrategia no dejará por fuera a los demás damnificados.

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¿Quiénes tendrán prioridad en las ayudas tras el terremoto?

Durante su declaración, De la Espriella aseguró que el Gobierno concentrará inicialmente sus esfuerzos en los hogares pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 y en las viviendas de interés social.

El anuncio se produjo en el marco de los acuerdos alcanzados con el sector asegurador para agilizar la atención a los afectados y coordinar el proceso de entrega de ayudas y de respuesta a quienes cuentan con pólizas.

Aunque el mandatario habló de una priorización, aclaró que esta medida no implica excluir a otros ciudadanos que también sufrieron pérdidas por la emergencia.

¿Los demás afectados también recibirán apoyo?

El presidente fue enfático en señalar que la priorización no significa que las personas de otros estratos quedarán sin atención por parte del Estado.

“Eso no significa que vayamos a dejar a nadie desamparado. Todos los asegurados deberán recibir atención adecuada, oportuna y digna, como los otros miles de colombianos que no están asegurados. Todos recibirán la protección de una manera u otra por parte del Estado y de este gobierno”, afirmó.

Con ese mensaje, el mandatario buscó enviar un parte de tranquilidad a quienes, aunque no hacen parte de los grupos priorizados, también resultaron afectados por el movimiento telúrico.

Además de las medidas para las personas con seguros, el Gobierno ha reiterado que mantiene la entrega de ayudas humanitarias y avanza en la definición del plan de reconstrucción para las zonas impactadas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.