Por: EL PILON SA

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El vallenato tuvo un papel destacado en la reciente entrega de premios a las ganadoras del Encuentro Vallenato Femenino (EVAFE), que llegó a su undécima edición en Valledupar. La ceremonia se celebró en el salón Juglares del Hotel Sonesta y reunió desde las 5:00 p. m. a familias, exponentes del folclor y figuras de la cultura regional, de acuerdo con la información suministrada en el artículo. Todas las presentes compartieron el júbilo por la entrega de la estatuilla dorada Rita, distintivo que simboliza para EVAFE la disciplina y la constancia de las artistas homenajeadas.

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Durante la gala, faltaron dos reinas: la caribeña, Sara Mora, y la extranjera, Jessica Moreno. No obstante, las otras soberanas aprovecharon su presencia para expresar, a través de discursos y versos, la importancia de este evento y mostrar sus cualidades musicales ante la audiencia, fortaleciendo así su lugar en el género tradicional vallenato.

Una de las voces más resaltadas fue la de Jeimy Arrieta, quien tiene en su trayectoria la corona de reina infantil en el Festival de la Leyenda Vallenata del año 2007 y la de reina mayor lograda en 2020. Actualmente, Arrieta se desempeña como docente de música en la Universidad de Barranquilla. Para ella, lo más relevante de EVAFE es que "es el único festival que nos titula a nosotras las mujeres como reinas profesionales". Expresó con emoción el orgullo de recibir un reconocimiento que representa su constancia y crecimiento profesional en el vallenato.

La nueva reina infantil, Ana Paula Leal, se dirigió especialmente a las mujeres jóvenes que desean ocupar un lugar en este género. Desde su visión, la clave está en “soñar en grande” y perseverar con disciplina, ya que cada una puede dejar una huella importante en el mundo vallenato.

Allison Sánchez, reconocida como aprendiz destacada, compartió su experiencia con palabras de alegría. Contó cómo fue superando dificultades técnicas desde sus primeras interpretaciones hasta alcanzar este reconocimiento, y se mostró optimista frente a los retos venideros en su incursión musical.

Por su parte, Leidy Daza, ahora reina cantante tras tres ediciones compitiendo, enfatizó en la dificultad de abrirse un camino en un ambiente que calificó como predominantemente masculino. Describió el reto de ser mujer en un entorno “bastante machista”, pero señaló que figuras como Sandra Arregocés han sido fundamentales en la apertura de oportunidades para mujeres en el género.

Uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizó Yeraldine Hernández, reina compositora, quien anunció que donará su premio económico íntegramente a los niños de Altos de Pimienta. Además, afirmó su intención de registrar sus más de 30 canciones ante la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), tras superar el miedo a compartir sus propias creaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué representa la estatuilla dorada Rita en el EVAFE?

La estatuilla dorada Rita es el símbolo de reconocimiento en el Encuentro Vallenato Femenino (EVAFE), otorgada como un premio a la disciplina y constancia de las artistas ganadoras en las distintas categorías del certamen, según las fuentes mencionadas en el artículo.

¿Cómo contribuyen las mujeres al vallenato desde el EVAFE?

De acuerdo con los testimonios presentados, las participantes del EVAFE destacan por su talento, esfuerzo y perseverancia, abriendo caminos y desafiando barreras en un género tradicionalmente masculino. Las reinas, como Jeimy Arrieta y Leidy Daza, resaltan el valor de ser reconocidas como profesionales, mientras otras como Yeraldine Hernández impulsan el género con iniciativas solidarias y el registro de sus composiciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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