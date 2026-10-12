Por: EL PILON SA

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Silvestre Dangond, uno de los representantes más reconocidos del vallenato, fue el artista central durante el Festival del Retorno celebrado en Acacías, Meta, el pasado sábado 10 de octubre. El público lo esperaba con entusiasmo, ansioso por escuchar en vivo canciones que se han convertido en himnos populares como ‘Las locuras mías’, ‘Ya no me duele más’ y ‘Cásate conmigo’. Durante la noche, uno de los momentos que más captó la atención fue el proceso de ingreso de Dangond al escenario, cuidadosamente preparado para resaltar el impacto de su aparición ante los asistentes.

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Un video que circula en redes sociales expone la logística detrás de la entrada del cantante. De acuerdo con las imágenes compartidas por Edward Fabian Mogollon Ojeda, Silvestre Dangond aguarda debajo de la tarima, sentado en un asiento y a la espera de la señal adecuada. El equipo que lo acompaña tiene la responsabilidad de garantizar que cada paso se cumpla con exactitud, ya que, como se lee en el audiovisual, "aquí no hay segunda oportunidad, la entrada tiene que ser perfecta". Esta meticulosa organización demuestra cómo la puesta en escena se convierte en parte fundamental de la experiencia musical, reforzando el estatus del ‘show’ de Dangond como uno de los mejores del género en Colombia.

El momento de su salida está marcado por efectos especiales, como la activación de humo, lo que contribuye a crear una atmósfera envolvente. De inmediato, el artista se posiciona sobre una plataforma elevadora que lo lleva hasta lo alto del escenario, permitiendo que se presente ante su público en un lapso aproximado de 15 segundos. Esta dinámica, además de sorprender a los asistentes, marca el inicio formal del concierto y resalta el profesionalismo tanto del cantante como de su equipo.

En cuanto a los aspectos económicos de la presentación, circula en redes sociales una cifra sobre el pago recibido por Silvestre Dangond. Según esa información, habría cobrado 1.323 millones de pesos por el espectáculo en el Festival del Retorno. El concierto tuvo una duración de 90 minutos, es decir, una hora y media; si se toma como referencia el monto mencionado, el costo por minuto superaría los 14 millones de pesos. La cifra ha generado comentarios en plataformas digitales, aunque no se citan fuentes oficiales sobre el monto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto duró el concierto de Silvestre Dangond en el Festival del Retorno?

El concierto de Silvestre Dangond en el Festival del Retorno tuvo una duración aproximada de 90 minutos, lo que corresponde a una hora y media de espectáculo, según la información difundida en redes sociales respecto a este evento.

¿Cuánto cobró Silvestre Dangond por su ‘show’ en Acacías, Meta?

De acuerdo con cifras que circulan en redes sociales y que fueron referenciadas en la cobertura del Festival del Retorno, Silvestre Dangond habría cobrado 1.323 millones de pesos por su presentación en Acacías, Meta, suma que equivaldría a cerca de 14,7 millones de pesos por minuto de espectáculo, según el cálculo descrito en la información revisada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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