Por: Portal Bogotá

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La memoria de Bogotá está marcada por las historias de quienes han trabajado por la ciudad y el reconocimiento que han recibido a través de la protección social. En el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se destaca la publicación ‘Historias que garantizan derechos: 20 años del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP)’, que será presentada el 28 de octubre en la Alcaldía Mayor de Bogotá, de acuerdo con información oficial de la entidad.

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Este libro no solo conmemora dos décadas de existencia del FONCEP, sino que también recorre más de un siglo de evolución de la protección social en la capital. A través de sus páginas, se contextualiza cómo, desde las primeras medidas destinadas al bienestar y la higiene obrera en 1918, pasando por la fundación de la Caja de Previsión Social en 1933, y tras el paso institucional por FAVIDI, se llegó a la creación del FONCEP. Así, la publicación permite entender de qué manera el Distrito ha asumido la responsabilidad sobre los derechos pensionales y las cesantías de quienes le han servido durante generaciones.

Más allá de la historia administrativa, la obra recoge los testimonios de pensionadas y pensionados, así como de funcionarios y funcionarias que han dedicado sus vidas al servicio público en Bogotá. Sus voces muestran la dimensión humana de una labor que, más allá de procedimientos o cifras, implica el reconocimiento de derechos y el aseguramiento de una vida digna tras años de trabajo. En este sentido, ‘Historias que garantizan derechos’ invita a reflexionar sobre la importancia de preservar la memoria institucional y da espacio para que las nuevas generaciones comprendan el valor de la protección social en la transformación de la ciudad.

El evento de lanzamiento, programado para el miércoles 28 de octubre de 2026 en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, incluirá un conversatorio dedicado a los 20 años del FONCEP y la relevancia de conservar la memoria de los procesos pensionales en Bogotá. También habrá lecturas del libro y se presentará su versión digital, con el objetivo de ampliar el acceso a estas historias. La invitación está dirigida especialmente a pensionados, pensionadas, servidores públicos y ciudadanos interesados en profundizar en el papel de la protección social en la historia bogotana. Para asistir es imprescindible una inscripción previa, debido al aforo limitado, que se puede realizar en el portal www.foncep.gov.co y a través de las redes sociales institucionales, según señala información oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el FONCEP y cuáles son sus funciones en Bogotá?

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) es una entidad que administra las prestaciones económicas relacionadas con pensiones y cesantías de los trabajadores que han servido al Distrito de Bogotá. Según la información recogida en el libro ‘Historias que garantizan derechos’, el FONCEP desempeña un papel crucial en la garantía de los derechos prestacionales para los servidores públicos capitalinos.

¿Por qué se considera importante preservar la memoria institucional de la protección social en Bogotá?

La publicación presentada por el FONCEP destaca la importancia de conservar la memoria institucional como una forma de reconocer a quienes han sido parte de la historia de la protección social en Bogotá. Este ejercicio permite a las nuevas generaciones comprender cómo se ha transformado y fortalecido la garantía de derechos para las y los trabajadores de la ciudad, subrayando el impacto social de los sistemas de pensiones y cesantías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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