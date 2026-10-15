Por: EL PILON SA

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A más de dos años de la muerte del maestro Omar Geles, su legado permanece vigente, no solo por su influyente trabajo en la música vallenata, sino también por el recuerdo imborrable que guardan sus seres queridos. Entre ellos destaca Maren García, quien fue su esposa y madre de sus hijos Isabella, José Juan y José Mario Geles. Recientemente, Maren García decidió compartir con sus seguidores una serie de evocaciones en torno al compositor de ‘Los caminos de la vida’, quien fue reconocido como Rey Vallenato en 1989, lo que evidencia la profunda huella que dejó en el género y en su entorno más cercano.

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De acuerdo con una historia difundida en la cuenta de Instagram de Maren García, la viuda publicó una imagen de una conversación que mantuvo con Omar Geles durante una madrugada. En su mensaje, el artista describió con emotividad la relevancia de su esposa en su vida, y le escribió: "Esto va pa’ la mitad de mi corazón, la mitad de mis ojos, la mitad de mis pulmones, la mitad de mis piernas y la mitad de mis brazos. La mitad de mis huesos y la dueña absoluta de mi amor, de mis pensamientos, de mi orgullo, porque es la mujer más pura del planeta, la que me robó la mitad de mi vida y más, mucho más, mi chiquita".

No solo fue un mensaje romántico, sino también una confesión sobre su impulso para seguir creciendo profesionalmente. A través de sus palabras, Omar Geles dejó claro que tanto su esposa como sus hijos eran la razón fundamental de su esfuerzo diario y que su mayor anhelo era brindarles tranquilidad y protección. "Quiero confesarte que mi afán de triunfar se basa en que no te falte nada a ti ni a mis pequeños. Mientras yo viva, seré el león que te defenderá hasta morir. Eres el amor de mi vida entera. Mis lágrimas salen cuando siento que me amas así como yo te amo. Sé que me amas, lo sé. Y sabes que, aunque parezca un cliché, te amo", escribió el célebre cantautor en su mensaje a Maren García.

Actualmente, Maren García ha sido reconocida entre las 100 mujeres más destacadas de Colombia, lo que refuerza la importancia de su figura dentro del círculo cultural y social del país. Su gesto al compartir estos recuerdos evidencia la manera en que la memoria de Omar Geles sigue inspirando a quienes estuvieron a su lado, destacando las motivaciones personales y familiares que marcaron la vida y carrera del famoso compositor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué mensajes románticos compartió Omar Geles con su esposa Maren García?

Omar Geles expresó a Maren García palabras cargadas de amor y admiración, afirmando que ella era la "dueña absoluta" de su cariño y vitalidad. Sus mensajes destacaban la importancia de su familia en su vida y su compromiso de asegurar el bienestar de su esposa e hijos, lo que revela el profundo vínculo emocional que los unía, según lo compartido por Maren García en Instagram.

¿Quién es Maren García y cómo sigue recordando a Omar Geles?

Maren García es la viuda de Omar Geles y madre de sus tres hijos. Además, recientemente ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más destacadas de Colombia. Ella mantiene vivo el legado de su esposo compartiendo recuerdos y mensajes íntimos a través de sus redes sociales, mostrando el impacto duradero que el maestro de la música vallenata tuvo en su vida y la de su familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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