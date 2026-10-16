Por: EL PILON SA

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La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, se encuentra actualmente en su residencia, cumpliendo un periodo de reposo tras recibir incapacidad médica por varios días. De acuerdo con un comunicado emitido por la misma mandataria, esta situación se produjo luego de que presentara una descompensación durante su jornada laboral en el corregimiento de Los Corazones, ubicado al norte de Valledupar, la capital del departamento. El episodio de salud llevó a que fuera trasladada al Instituto Cardiovascular del Cesar, según información difundida a partir de su propio pronunciamiento oficial.

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Sanjuán relató que decidió acudir al centro médico de manera preventiva, luego de experimentar molestias en medio de sus compromisos laborales. Aunque la funcionaria no detalló los síntomas ni reveló un diagnóstico específico, optó por tomar esta medida por precaución, mostrando responsabilidad con su bienestar y con el cargo que representa. En sus declaraciones, la mandataria enfatizó: “Ya estoy en casa, en reposo y con incapacidad por unos días por recomendación médica, pero bien y tranquila”. Esta frase, compartida a través de sus canales oficiales, confirma que la recomendación de los médicos fue suspender sus actividades por unos días para priorizar su recuperación.

La gobernadora también dirigió unas palabras de agradecimiento a la ciudadanía, mencionando que ha recibido múltiples mensajes y oraciones de apoyo desde el momento en que se supo sobre su traslado a la clínica en Valledupar. Sanjuán expresó su gratitud así: “Quiero agradecerles por su preocupación”, y resaltó el compromiso que mantiene con el departamento del Cesar, a pesar del impedimento temporal de salud. La funcionaria afirmó que seguirá con todo el empeño desde el espacio permitido por su condición médica.

Durante los próximos días, Sanjuán continuará en reposo, cumpliendo con la incapacidad médica recomendada hasta alcanzar su recuperación. El mensaje transmitido por la gobernadora deja claro que su estado de salud es estable y que está en proceso de restablecimiento, mientras los profesionales de la salud monitorean su evolución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la gobernadora del Cesar tuvo que recibir atención médica de urgencia?

La gobernadora Elvia Milena Sanjuán fue trasladada de manera preventiva al Instituto Cardiovascular del Cesar después de experimentar una descompensación durante su agenda de trabajo en el corregimiento de Los Corazones. Aunque no se han revelado los detalles exactos de sus síntomas, la propia mandataria explicó que acudió a revisión médica por precaución y actualmente permanece en reposo por recomendación médica.

¿Cuánto tiempo estará incapacitada la gobernadora del Cesar por motivos de salud?

De acuerdo con la información proporcionada por la misma gobernadora, Elvia Milena Sanjuán deberá guardar reposo durante varios días según las indicaciones de los profesionales médicos. La mandataria ha suspendido temporalmente sus actividades habituales para enfocarse en su recuperación, pero no se ha precisado el número exacto de días de incapacidad.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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