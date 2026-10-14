Cuando una rutina de ejercicio empieza a sentirse repetitiva, incorporar un accesorio diferente puede ayudar a cambiar la dinámica de cada sesión. Una alternativa es el balón medicinal, un implemento que permite trabajar con movimientos como lanzamientos, sentadillas y ejercicios de zona media, según la técnica y el espacio disponible.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las opciones para explorar está el Rage Fitness Slam Ball de 10 libras (aproximadamente 4,5 kg), que tiene un precio de 79.905 pesos. Su diseño está pensado para entrenamientos de fuerza, acondicionamiento físico y cardio, con una superficie que busca ofrecer un agarre firme durante el movimiento.

¿Qué tiene de especial el balón medicinal Rage Fitness?

Uno de los detalles que destacan en este modelo es su superficie de agarre antideslizante, diseñada para ayudar a mantener el control durante los ejercicios. Esta característica puede ser relevante al realizar movimientos dinámicos, aunque siempre es importante utilizar una técnica adecuada y asegurarse de que las manos estén secas.

La pelota cuenta con una carcasa gruesa de goma y relleno de arena, materiales que, según el fabricante, están pensados para soportar entrenamientos intensos. También incorpora una válvula de aire que permite ajustar la firmeza del balón.

Lee También

El modelo disponible en esta presentación pesa 10 libras, equivalentes a unos 4,5 kilos. La marca también menciona opciones de 15 y 20 libras, por lo que es importante verificar el peso seleccionado antes de comprar.

¿Qué ejercicios se pueden hacer con una slam ball?

La utilidad de este tipo de balón está en la variedad de movimientos que permite incorporar a una rutina. Según el espacio y el nivel de entrenamiento, puede utilizarse para ejercicios como:

Lanzamientos al suelo: movimientos explosivos que requieren coordinación y control corporal.

movimientos explosivos que requieren coordinación y control corporal. Sentadillas con balón: una forma de añadir carga al ejercicio y trabajar la fuerza de las piernas.

una forma de añadir carga al ejercicio y trabajar la fuerza de las piernas. Giros de tronco controlados: movimientos que involucran la zona media y requieren estabilidad.

movimientos que involucran la zona media y requieren estabilidad. Ejercicios dinámicos de cuerpo completo: combinaciones de movimientos para variar las sesiones de acondicionamiento físico.

No todos los ejercicios requieren lanzar la pelota. La selección dependerá de los objetivos, la experiencia y la técnica de cada persona. Para los lanzamientos, conviene contar con una superficie adecuada, suficiente espacio y confirmar que el balón esté diseñado para ese uso.

¿Qué dicen quienes han probado este balón?

Las reseñas compartidas por compradores destacan la sensación de resistencia del material y el agarre durante los lanzamientos. Una persona que utilizó el modelo de 10 libras comentó que el balón se sintió más pesado de lo que esperaba y valoró su utilidad para sesiones centradas en la movilidad.

Otro comprador afirmó que lo utiliza sobre el césped y destacó la resistencia del material. Una tercera reseña cuenta que comenzó a explorar ejercicios con este tipo de pelota para mantenerse en movimiento, lo que muestra cómo puede despertar el interés por nuevas formas de entrenar.

Estas opiniones corresponden a experiencias individuales y no garantizan los mismos resultados para todos los usuarios.

¿A quién le serviría este producto?

El Rage Fitness Slam Ball de 4,5 kg puede interesar a quienes quieren complementar su rutina con ejercicios dinámicos, añadir variedad a sus sesiones de fuerza o explorar movimientos de acondicionamiento físico en casa o al aire libre.

También puede ser una alternativa para personas que ya entrenan y buscan un implemento distinto a las mancuernas tradicionales. Sin embargo, el peso de 10 libras no será el ideal para todos los ejercicios ni para todos los niveles: conviene elegir la carga de acuerdo con la experiencia y el movimiento que se vaya a realizar.

Por 79.905 pesos, este balón medicinal ofrece una opción para ampliar las posibilidades de entrenamiento sin recurrir a una máquina de gran tamaño. Si busca un accesorio para trabajar fuerza, coordinación y movimientos de cuerpo completo, puede revisar sus características antes de decidir si encaja en su rutina.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.