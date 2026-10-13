Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Durante el evento deportivo de influencers celebrado en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, la seguridad de los asistentes se vio comprometida cuando una baranda de la tribuna occidental se desprendió ante la mirada de más de 8.000 personas, entre ellas gran cantidad de niños. El suceso, ocurrido el domingo 11 de octubre, generó inquietud en redes sociales y en la opinión pública, especialmente porque la jornada estaba dirigida principalmente a un público joven y familiar. Las imágenes del momento circularon ampliamente, mostrando el momento exacto en que la estructura cedió y evidenciando los riesgos que pueden surgir en escenarios deportivos cuando la multitud supera ciertos límites.

Sigue a PULZO en Discover

Felipe Larrota, gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), fue el encargado de ofrecer detalles sobre el motivo del desprendimiento de la baranda. Según explicó el directivo, varios niños se reunieron cerca del área donde estaban los creadores de contenido digital, buscando interactuar con ellos. Esta aglomeración, y la presión ejercida sobre la estructura de la tribuna, provocó que una parte de la baranda se aflojara y, finalmente, terminara desprendiéndose. El funcionario precisó: “Lograron aflojar la baranda y desprendieron una parte de la misma”, destacando que la pieza fue asegurada de inmediato y actualmente se encuentra en proceso de reparación.

En medio de versiones que surgieron sobre una presunta pelea entre los participantes del evento, Larrota aclaró que únicamente se presentó un choque típico de un partido, lo que originó un penalti. Sin embargo, las personas involucradas se saludaron y el partido prosiguió sin dificultades. Con base en el reporte entregado por el Puesto de Mando Unificado (PMU), ninguna persona resultó herida durante el incidente. A pesar de la rápida reacción y ausencia de lesionados, el hecho puso de manifiesto la necesidad de mejorar y garantizar las condiciones de seguridad, especialmente en eventos que congregan a menores de edad y reúnen a tantas personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cayó la baranda del estadio Manuel Murillo Toro durante el partido de influencers?

La baranda de la tribuna occidental del estadio se desprendió porque varios niños se agolparon para acercarse a los creadores de contenido presentes en el evento. De acuerdo con Felipe Larrota, gerente del IMDRI, la presión sobre la estructura hizo que la baranda se aflojara y terminara desprendiéndose, aunque fue asegurada rápidamente y se encuentra en reparación.

¿Hubo heridos en el incidente de la baranda en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué?

No se reportaron personas lesionadas durante el desprendimiento de la baranda, según información del Puesto de Mando Unificado (PMU). Pese a la ausencia de heridos, el hecho generó preocupación sobre las medidas de seguridad del estadio, especialmente durante eventos con una alta cantidad de menores asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.