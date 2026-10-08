Por: Noticiero 90 minutos

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La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que afecta principalmente la fluidez y la precisión al leer, e incluso puede dificultar la ortografía. Es importante, como señala la información de 90 Minutos y lo explica el psiquiatra Jaime Bernal, entender que la dislexia no está relacionada con la falta de esfuerzo, inteligencia o capacidad de quienes la presentan. Por el contrario, las personas que la tienen suelen enfrentar retos persistentes al intentar relacionar letras y sonidos, lo que se traduce en una lectura más lenta y en errores frecuentes de escritura.

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Estas señales deben observarse especialmente durante la etapa escolar, momento en el que las dificultades en lectura y escritura pueden obstaculizar tanto el aprendizaje de nuevos idiomas como la comprensión de distintos textos. El psiquiatra Jaime Bernal insiste en que notar alguno de estos aspectos no permite concluir de inmediato que se trata de dislexia; se requiere una evaluación profesional para confirmar el diagnóstico. Según el experto, muchas personas llegan a la edad adulta sin diagnóstico, aunque suelen tener antecedentes de problemas similares desde temprana edad.

Reconocer las señales de dislexia y buscar orientación profesional es clave. Solo una valoración adecuada permite identificar las debilidades específicas de cada caso, y así plantear estrategias de apoyo ajustadas a sus necesidades particulares. Este acompañamiento puede marcar diferencias significativas en el desarrollo académico, emocional y social de quien vive con esta condición.

No obstante, comprender la dislexia ayuda a evitar que los errores de lectura y escritura sean percibidos como falta de interés o dedicación. Identificar la dislexia a tiempo, de acuerdo con el Dr. Bernal, facilita la adopción de herramientas útiles que pueden fortalecer las habilidades necesarias para afrontar los retos tanto en la vida académica como en la vida cotidiana.

Por último, lo más importante es enfocar la atención en comprender los factores que dificultan el aprendizaje, en vez de centrarse únicamente en los errores. El apoyo continuo y la evaluación profesional ayudan a niños, adolescentes y adultos que experimentan dificultades persistentes, para que puedan alcanzar su máximo potencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las señales más comunes de la dislexia en niños y adultos?

De acuerdo con la información proporcionada por 90 Minutos y con la explicación del Dr. Jaime Bernal, las señales más frecuentes incluyen dificultades para relacionar letras y sonidos, lectura más lenta de lo esperado y una tendencia a cometer errores al escribir. Estas dificultades suelen permanecer desde la niñez hasta la adultez si no se recibe un diagnóstico y un acompañamiento oportunos, pero no implican falta de inteligencia.

¿Por qué es importante el diagnóstico temprano de la dislexia y en qué consiste su tratamiento?

El diagnóstico temprano es relevante porque permite definir con precisión las dificultades de cada persona y establecer estrategias de apoyo efectivas, de acuerdo con la información de 90 Minutos. El tratamiento consiste en ofrecer acompañamiento profesional y herramientas personalizadas para mejorar la lectura y la escritura, evitando que los problemas se interpreten como desinterés o incapacidad y promoviendo el desarrollo integral de quienes presentan esta condición.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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