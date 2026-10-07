Por: El Espectador

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Los resultados de la evaluación PISA 2025 vuelven a poner en discusión el estado del aprendizaje en las aulas colombianas, aunque esta vez el foco va más allá de los puntajes y ubicaciones en el ranking internacional. Según lo reportado por El Espectador, el informe no solo mide el desempeño académico de los estudiantes, sino que revela una serie de señales de fondo sobre la manera en que los jóvenes viven su educación en el país.

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Una de las alertas más relevantes es que aprender les resulta cada vez menos atractivo a los estudiantes colombianos. Entre 2022 y 2025 creció la percepción de que descubrir cosas nuevas es aburrido, una tendencia negativa que también afecta a otros 60 sistemas educativos, de acuerdo con PISA, sin encontrar mejorías en ninguno. Esta situación sugiere un desafío importante para el sentido mismo de la escuela.

Otra preocupación tiene que ver con la crisis de atención durante las clases, en parte alimentada por los dispositivos digitales. Colombia se encuentra entre los países donde la distracción provocada por celulares y otros aparatos es alta. Los datos muestran que esta distracción no solo baja el rendimiento, sino que afecta competencias como la curiosidad, la perseverancia y el sentido de pertenencia escolar.

PISA identifica que el uso moderado de tecnología con fines académicos puede ser provechoso. Sin embargo, cuando los dispositivos son usados principalmente para entretenimiento, especialmente por más de una hora diaria, el efecto sobre el aprendizaje es negativo. Contrario a lo que ocurre en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Colombia todavía no existen reglas claras sobre el uso de celulares; a nivel internacional la tendencia es avanzar hacia restricciones más severas para recuperar la atención de los estudiantes.

La llegada de la inteligencia artificial (IA) a las tareas académicas es otro cambio importante. PISA encuentra que la mayoría de los estudiantes colombianos ya utilizan plataformas de IA, como los chatbots, pero su uso no necesariamente garantiza mejores resultados. De hecho, quienes emplean IA solo para ciertas tareas específicas parecen sacar mayor provecho, especialmente cuando han recibido formación en su manejo crítico. Aquí emerge una nueva brecha educativa: la desigualdad ya no está solo en el acceso a la tecnología, sino en saber emplearla de manera efectiva para aprender.

A esto se suma la persistencia de problemas en infraestructura digital, la reducción en el tiempo dedicado a las tareas, la disminución del acompañamiento familiar y el efecto negativo del ausentismo escolar, factores que, al sumarse, pintan una imagen compleja sobre los retos educativos en Colombia.

En conclusión, de acuerdo con El Espectador y los datos de PISA, la preocupación actual trasciende la medición de resultados: lo que está en crisis son las condiciones básicas para el aprendizaje, como la atención, la curiosidad y la perseverancia, elementos que requieren atención urgente en la discusión pública sobre educación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las señales de alerta que reveló PISA 2025 sobre el aprendizaje en Colombia?

PISA 2025 identificó al menos diez señales de alerta sobre el aprendizaje en Colombia, incluyendo el desinterés por aprender, la crisis de atención debida a los dispositivos digitales, la ausencia de reglas claras sobre el uso del celular en escuelas, el uso extendido pero poco crítico de inteligencia artificial, la desigualdad en el acceso y la alfabetización digital, los problemas en infraestructura tecnológica, la disminución del tiempo dedicado a las tareas, el menor acompañamiento por parte de las familias y el impacto del ausentismo escolar. Todas estas condiciones afectan negativamente experiencias y resultados de aprendizaje.

¿Cómo influye la inteligencia artificial en el rendimiento académico de los estudiantes colombianos según PISA?

De acuerdo con los resultados reportados por El Espectador, PISA señala que el uso extensivo de inteligencia artificial en tareas académicas no se traduce automáticamente en mejor aprendizaje. Aquellos estudiantes que usan IA de modo crítico y reciben formación para evaluar sus respuestas obtienen mejores resultados que quienes la emplean sin orientación, lo que pone en evidencia la importancia de enseñar habilidades para aprovechar la tecnología más allá del simple acceso a las herramientas digitales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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