Por: EL PILON SA

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Uno de cada cuatro jóvenes colombianos entre los 18 y 24 años no estudia, no trabaja ni está recibiendo formación, según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para 2025. Este documento precisa que el 26 % de los jóvenes en ese rango de edad en Colombia está en esta situación, un dato que resalta los retos de acceso al sistema educativo y el mercado laboral para una parte importante de la juventud. El término NEET, sigla en inglés para ‘Not in Employment, Education or Training’ (no empleados, en educación o formación), es traducido en español como ‘nini’. De acuerdo con la OCDE, mantener largos periodos de inactividad en estas edades podría afectar negativamente las condiciones socioeconómicas futuras, al limitar las oportunidades de formación y empleo.

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El informe revela que, en Colombia, la proporción de jóvenes ‘nini’ pasó del 25 % en 2015 al 26 % en 2025, lo que representa un aumento de un punto porcentual en el periodo examinado. Este comportamiento contrasta con el promedio de los países miembros de la OCDE con cifras comparables, donde la participación de los jóvenes en esta situación disminuyó del 16 % al 13 % en el mismo periodo. Este contraste evidencia una divergencia en las trayectorias de inclusión educativa y laboral entre Colombia y otras economías similares.

La OCDE también relaciona estas cifras con el nivel educativo de la población adulta. Solo el 29 % de los colombianos entre 25 y 64 años ha alcanzado estudios terciarios, cifra menor que el promedio de la OCDE, que está en 43 %. Por otro lado, el 36 % de los adultos en el país tiene estudios secundarios superiores o postsecundarios no terciarios, frente al 39 % de la media de la organización. Esta brecha educativa impacta directamente en los ingresos laborales: los trabajadores colombianos de tiempo completo con estudios secundarios superiores o postsecundarios no terciarios ganan, en promedio, un 30 % menos que el ingreso nacional; quienes no lograron completar la secundaria superior, ganan 51 % menos.

La OCDE, creada en 1961 y conformada hoy por 38 países, utiliza estos indicadores para comparar las condiciones educativas y laborales entre sus miembros. Colombia forma parte de esta organización desde 2020.

¿Qué significa el término NEET o ‘nini’ en el contexto colombiano?

El término NEET, que en inglés significa ‘Not in Employment, Education or Training’, se refiere a los jóvenes que no están empleados, estudiando ni recibiendo formación. En Colombia, de acuerdo con la OCDE, se usa el término ‘nini’ para identificar a quienes atraviesan esta triple desconexión, lo cual puede limitar sus perspectivas laborales y educativas futuras.

¿Cuál es la diferencia entre el porcentaje de jóvenes ‘nini’ en Colombia y en el promedio de la OCDE en 2025?

Según la OCDE, en 2025 el 26 % de los jóvenes colombianos de 18 a 24 años estaba en condición ‘nini’, mientras que el promedio comparable en los países miembros de la organización era del 13 %. Esto muestra que la proporción en Colombia es el doble del promedio de la OCDE, reflejando un desafío estructural en la integración laboral y educativa de la juventud nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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