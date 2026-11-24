Por: Noticiero 90 minutos

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El cuidado del cerebro es una labor que debe empezar temprano y mantenerse a lo largo de la vida. Según lo señalado en información divulgada por Noticiero 90 Minutos, existen prácticas cotidianas que contribuyen a reducir los factores de riesgo asociados al Alzheimer y otros tipos de demencia. Mantenerse activo, adoptar una alimentación saludable, evitar el consumo de cigarrillo y fortalecer vínculos sociales resultan claves para proteger la salud cerebral en el tiempo. Aunque aún no existe una fórmula que prevenga estas enfermedades de forma definitiva, sí es posible influir positivamente en la salud del cerebro si se inician estos hábitos desde edades tempranas.

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De acuerdo con el neurólogo José Manuel Gómez Sierra, los comportamientos que se adoptan a lo largo de la vida, más allá de la vejez, impactan directamente la salud cognitiva. Factores como el tabaquismo, el sedentarismo o el consumo excesivo de alcohol tienen un efecto negativo en el cerebro. Además, el aislamiento social es otro elemento que puede acelerar el deterioro cognitivo, por lo que mantener relaciones y espacios de interacción es importante para el bienestar mental. El mensaje del especialista es claro: no se trata solo de llegar a la vejez buscando un cerebro sano, sino de prestar atención diaria a su cuidado desde la juventud.

En el interior de estas recomendaciones destacan la actividad física y la alimentación. La práctica regular de ejercicio mejora la circulación sanguínea y beneficia la salud cardiovascular, aspectos que a su vez favorecen el funcionamiento cerebral. Una dieta equilibrada, rica en pescado, frutos secos, aceite de oliva y antioxidantes, también promueve la salud vascular, fundamental para el cerebro. Tal como destaca el neurólogo, cuidar el corazón y cuidar el cerebro están estrechamente relacionados, lo que respalda la importancia de estos hábitos.

Asimismo, el aprendizaje continuo y la estimulación mental refuerzan la llamada neuroplasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de adaptarse ante desafíos y aprendizajes nuevos. Actividades como aprender idiomas, tocar un instrumento musical o buscar retos que exijan nuevas habilidades contribuyen al fortalecimiento de esta propiedad. No basta con ejercicios repetitivos, sino que es recomendable buscar desafíos que impliquen procesos de adaptación y crecimiento intelectual. Si bien estas conductas no garantizan la ausencia de enfermedades como el Alzheimer, sí ayudan a reducir factores de riesgo y cuidar la salud cerebral en todas las etapas de la vida, tal como reiteran los especialistas citados por Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los hábitos saludables para prevenir el Alzheimer?

Entre los hábitos recomendados para prevenir el Alzheimer, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos y el neurólogo José Manuel Gómez Sierra, se resalta mantenerse activo, evitar el cigarrillo y el alcohol en exceso, tener una alimentación balanceada, fortalecer las relaciones sociales y realizar ejercicio físico. Estas acciones, comenzadas desde la juventud, pueden ayudar a reducir factores de riesgo y proteger la salud cerebral a lo largo de la vida.

¿Qué significa neuroplasticidad cerebral y cómo se puede estimular?

La neuroplasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para adaptarse, reorganizarse y crear nuevas conexiones a partir de la experiencia y el aprendizaje. Según el artículo, se puede estimular realizando actividades que representen un reto mental, como aprender un idioma, estudiar música o adquirir nuevas habilidades, lo cual contribuye al fortalecimiento y adaptación de las funciones cognitivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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