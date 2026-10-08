Por: EL PILON SA

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Hannah, una estudiante común, se enfrenta a una situación poco habitual en medio de su apretada agenda académica y personal. Recientemente, la acumulación de compromisos la ha superado, impidiéndole cumplir con varias de las tareas propuestas. De acuerdo con el relato de Sabina Donado Gómez, Hannah se enfrenta un día a un episodio desconcertante: al abrir su cuaderno para retomar los apuntes de una clase reciente, descubre con asombro que todas las respuestas están resueltas correctamente. Lo peculiar radica en que las respuestas están escritas con su propia caligrafía, aunque ella no recuerda haberlas resuelto.

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A pesar de la extrañeza, Hannah opta por aprovechar esta inesperada “ayuda”, considerando que así podría liberar tiempo para otras actividades. Sin embargo, lo cotidiano se transforma en inquietud cuando la situación se repite. La tarde siguiente, en medio de su rutina, abre otro cuaderno y encuentra el ejercicio resuelto sin que ella haya intervenido, lo que incrementa su desconcierto. Más aún, al final de la página aparece escrita en tinta diferente una frase inquietante: “No confíes en ella”. Hannah, aunque intrigada, decide restar importancia al mensaje.

La narrativa continúa sumando elementos de misterio. Después de descansar brevemente, la estudiante encuentra otro mensaje al abrir un nuevo cuaderno: “¿Por qué sigues confiando?”. Esta frase, al igual que los anteriores mensajes, aparece acompañando la tarea ya completada. Movida por la curiosidad, Hannah se anima a escribir una respuesta, cuestionando el sentido de negar ayuda cuando claramente la ha recibido.

Al regresar de la cocina, un nuevo mensaje aparece: “¿Confías siempre en los extraños?”. Esto da inicio a una conversación escrita cada vez más directa y enigmática. El intercambio culmina con una advertencia: “No vayas a clases mañana”, pero Hannah decide rechazar la sugerencia debido a la importancia de sus responsabilidades académicas.

A través de este breve relato presentado por Sabina Donado Gómez, de 14 años y estudiante de octavo grado en el Colegio Cristiano Evangélico Shalom, se plantea de forma novelada una reflexión sobre la confianza, la ayuda y la percepción de lo extraordinario en la vida cotidiana estudiantil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la historia de Hannah y los mensajes en sus cuadernos?

La historia relata la experiencia de Hannah, una estudiante que, abrumada por sus responsabilidades, descubre que sus tareas están misteriosamente resueltas. A medida que esto sucede, comienza a recibir advertencias y mensajes inquietantes en sus cuadernos, lo que la lleva a cuestionar en quién puede confiar y cuál es el origen de esa ayuda anónima. La situación invita a reflexionar sobre la confianza en lo desconocido y el valor de la independencia.

¿Qué significa la advertencia 'No confíes en ella' dentro del relato?

La frase “No confíes en ella” aparece como una advertencia escrita en el cuaderno de Hannah, en tinta diferente y fuera de contexto, lo que introduce un elemento de desconfianza y misterio. Su significado directo dentro de la historia es ambiguo, pero funciona como catalizador para el desarrollo posterior, abriendo cuestionamientos sobre la relación de Hannah con lo inexplicado y las implicaciones de depender de soluciones externas a sus propias acciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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