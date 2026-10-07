Encontrar una pared llena de marcas de marcador puede convertirse en un problema de limpieza, especialmente cuando se trata de tinta permanente. Aunque la primera reacción suele ser frotar con fuerza, hacerlo puede empeorar la situación y terminar retirando también la pintura.

Sigue a PULZO en Discover

La mejor manera de actuar depende del tipo de marcador, del acabado de la pared y de cuánto tiempo lleve la mancha. Por eso, antes de aplicar cualquier producto, conviene hacer una pequeña prueba en un lugar poco visible.

¿Cómo quitar las manchas de marcador de las paredes?

El primer método que se puede intentar es utilizar un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón líquido. Se debe frotar suavemente sobre la marca, sin extenderla hacia otras zonas de la pared.

Si la mancha no desaparece, se puede recurrir a métodos más específicos, siempre realizando primero una prueba en una zona discreta.

Lee También

Una de las opciones que algunas personas utilizan para las manchas de tinta permanente es el alcohol isopropílico. Sin embargo, este producto puede afectar determinados tipos de pintura, por lo que no debería aplicarse directamente sobre toda la mancha sin comprobar primero cómo reacciona la superficie.

Para hacerlo, se puede humedecer ligeramente un algodón o paño con alcohol y dar pequeños toques sobre la marca, en lugar de frotar de manera agresiva. Después se debe limpiar la zona con un paño húmedo.

(Vea también: Encontré dos tónicos exfoliantes que prometen mejorar la piel y esto fue lo que hallé, ¿con cuál me quedé?)

¿Cómo quitar marcador permanente de una pared?

El marcador permanente puede ser más difícil de eliminar porque la tinta está diseñada para adherirse a diferentes superficies. En paredes pintadas, la prioridad debe ser retirar la mayor cantidad posible de tinta sin afectar el acabado de la pintura.

El alcohol puede ayudar en determinadas superficies, pero existe el riesgo de que también altere la pintura. Por eso, es preferible trabajar poco a poco y detenerse si se observa que el color de la pared comienza a desprenderse.

En algunos casos, especialmente cuando la pared tiene pintura mate, puede ser más sencillo retocar la zona con pintura después de eliminar la mayor cantidad posible de la marca.

¿Se puede quitar el marcador con bicarbonato?

El bicarbonato puede utilizarse como agente de limpieza suave, pero debe emplearse con precaución. Al frotarlo sobre una superficie pintada puede producir un efecto abrasivo y alterar el acabado.

Si se decide probarlo, lo recomendable es preparar una pequeña cantidad con agua y aplicarla suavemente sobre la zona, sin ejercer demasiada presión. Después se debe retirar completamente con un paño húmedo.

¿Sirve una esponja mágica para quitar marcador de la pared?

Las llamadas esponjas mágicas o de melamina pueden eliminar algunas marcas difíciles, pero funcionan mediante una acción abrasiva. Por esa razón, aunque pueden retirar el marcador, también pueden quitar parte de la pintura.

Si se utiliza una, debe hacerse con mucha suavidad y primero en una zona que no sea visible. Si el color de la pared comienza a cambiar, lo mejor es detener el procedimiento.

(Vea también: Productos tecnológicos para el hogar en el Día de Gran Promoción de Amazon: es por tiempo limitado)

¿Qué productos no se deben usar para quitar marcador?

Para intentar eliminar una mancha de marcador no es recomendable utilizar cualquier producto de limpieza que esté disponible en casa. Sustancias demasiado agresivas pueden decolorar la pared, levantar la pintura o dejar una marca diferente a la original.

Tampoco se deben mezclar productos de limpieza. Nunca combine cloro con alcohol, amoníaco ni productos ácidos, debido al riesgo de generar sustancias peligrosas.

En general, la mejor estrategia es comenzar con agua y jabón, probar posteriormente un método más específico en una zona pequeña y solo recurrir a una solución más fuerte si la superficie lo permite.

¿Qué hacer si la mancha no sale?

Si después de varios intentos la marca permanece, insistir con productos cada vez más fuertes puede terminar causando un daño mayor que la propia mancha.

En ese caso, una alternativa práctica puede ser lijar suavemente la zona afectada y aplicar una nueva capa de pintura del mismo color, especialmente cuando se trata de una pared pintada de un tono uniforme.

La clave está en no intentar eliminar el marcador a cualquier costo: si la tinta ya penetró o la pintura comenzó a deteriorarse, un pequeño retoque puede ofrecer un resultado más limpio que seguir frotando la superficie.

* Pulzo.com se escribe con Z