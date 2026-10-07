Durante el Prime Big Deal Days 2026, Amazon reúne ofertas en diferentes categorías, entre ellas tecnología, hogar y cocina. La jornada se lleva a cabo durante 48 horas, entre el 6 y el 7 de octubre.

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Entre las opciones que pueden llamar la atención de quienes buscan incorporar tecnología a diferentes espacios de la casa hay productos que van desde asistentes inteligentes hasta dispositivos para facilitar las labores de limpieza y electrodomésticos para preparar café.

Estas son tres alternativas que pueden encontrarse en Amazon durante la jornada de promociones.

Productos de los que hablaremos en esta nota

Amazon Echo Dot: un parlante inteligente para controlar diferentes funciones de la casa

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El Amazon Echo Dot de quinta generación es un parlante inteligente compacto que incorpora Alexa y puede utilizarse para reproducir música, podcasts y audiolibros, además de responder preguntas, configurar alarmas y temporizadores y controlar dispositivos compatibles del hogar inteligente. El modelo correspondiente al enlace proporcionado es el B09B94RL1R.

Uno de sus puntos interesantes para el hogar es que cuenta con sensores integrados de movimiento y temperatura interior, que pueden utilizarse para crear rutinas con otros dispositivos compatibles. También permite controlar mediante la voz elementos como luces, ventiladores y otros equipos inteligentes.

Por su tamaño, puede ubicarse en espacios como habitaciones, salas, oficinas o cocinas, y también permite conectar otros dispositivos Echo compatibles para crear experiencias de audio en diferentes lugares de la vivienda.

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Shark AI Ultra: aspiradora robot que puede vaciarse automáticamente

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Para quienes buscan reducir el tiempo dedicado a la limpieza, la Shark AI Ultra Robot Vacuum AV2501S es una alternativa que combina navegación inteligente, aspiración y una base de autovaciado. El equipo está diseñado para trabajar tanto sobre pisos duros como sobre alfombras y cuenta con funciones pensadas especialmente para recoger pelo de mascotas.

Uno de sus principales atractivos es la base de autovaciado, que puede almacenar la suciedad durante hasta 30 días, de acuerdo con las especificaciones del producto. También utiliza navegación Matrix Clean y sensores LiDAR para crear un mapa de la vivienda y desplazarse por los espacios.

El dispositivo puede programarse para realizar limpiezas y también es compatible con comandos de voz mediante asistentes como Alexa y Google Assistant. Además, su sistema de filtración HEPA está diseñado para atrapar polvo y alérgenos, mientras que el cepillo está pensado para facilitar la recolección de pelo de mascotas.

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Keurig K-Express: cafetera compacta para preparar café en pocos minutos

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La Keurig K-Express es una cafetera de cápsulas K-Cup pensada para preparar diferentes tamaños de bebida. El modelo del enlace corresponde al identificador B09715G57M y permite seleccionar tazas de 8, 10 o 12 onzas, además de contar con una función para preparar un café de sabor más intenso.

Su depósito de agua removible tiene una capacidad de 42 onzas, suficiente para preparar varias tazas antes de volver a llenarlo. También cuenta con una bandeja de goteo removible que permite utilizar vasos de viaje de hasta 7,4 pulgadas de altura.

Otra característica es su función de apagado automático, que entra en funcionamiento cinco minutos después de la última preparación. Además, la máquina es compatible con el filtro reutilizable My K-Cup Universal, por lo que existe la posibilidad de utilizar café molido, además de las cápsulas compatibles.

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¿Cuál de estos productos le conviene según su necesidad?

La elección depende del uso que cada persona quiera darle en su casa. El Amazon Echo Dot puede ser una alternativa para quienes buscan incorporar un asistente inteligente al hogar y controlar diferentes funciones mediante comandos de voz.

La Shark AI Ultra, en cambio, está pensada para quienes quieren automatizar parte de la limpieza, especialmente hogares donde hay mascotas o se busca reducir el trabajo diario de aspirar.

Por su parte, la Keurig K-Express puede resultar más conveniente para quienes priorizan preparar café de manera rápida y sencilla. Así, más que elegir el producto con mayor cantidad de funciones, lo recomendable es identificar cuál de estas necesidades —automatización del hogar, limpieza o preparación de café— tiene mayor importancia para usted.

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