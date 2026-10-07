Tres audífonos de la marca Soundcore están disponibles en Amazon con descuentos que van del 50 % al 53 %, todos por debajo de $ 100.000, en el marco del día de descuentos especiales de la plataforma.

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Los modelos son el P20i, el P30i y el P31i, y las ofertas son exclusivas para miembros de Amazon Prime. Los precios están en pesos colombianos y corresponden al 7 de octubre, último día de descuentos especiales.

Los tres audífonos comparten una filosofía de diseño compacto y conectividad Bluetooth, pero cada uno apunta a un perfil de usuario distinto: desde quien busca el precio más bajo posible hasta quien necesita traducción en tiempo real para sus viajes o reuniones de trabajo.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Soundcore P20i: el más económico del grupo

Los Soundcore P20i cuestan $ 64.573 en Amazon (tienen el 50 % de descuento, ya que su valor original era de $ 129.567), lo que lo convierte en la opción más accesible de esta selección.

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Cuenta con controladores de 10 mm que refuerzan los graves, Bluetooth 5.3 y resistencia al agua. La batería dura 10 horas por carga y el estuche extiende esa autonomía hasta 30 horas en total; con 10 minutos de carga rápida se obtienen 2 horas adicionales de reproducción.

Lo que más destaca:

Precio de entrada: cuesta $64.573, el más bajo de los tres Soundcore en oferta.

Batería total: 30 horas con estuche incluido, suficiente para varios días de uso sin recargar.

Diseño portátil: el estuche tiene cordón y cabe en el bolsillo; no ocupa espacio en el bolso.

Llamadas con IA: dos micrófonos y algoritmo de inteligencia artificial filtran el ruido en las llamadas.

Razones para comprarlo: el Soundcore P20i es la opción más indicada para quien quiere dar el primer paso hacia los audífonos inalámbricos sin gastar más de $65.000, y para quienes priorizan la Soundcore P31i: el más completo de los tres, batería prolongada y la portabilidad sobre la cancelación de ruido activa.

A tener en cuenta: este modelo no incluye cancelación de ruido activa (ANC), a diferencia de los otros dos de esta selección, por lo que no aísla del entorno de la misma forma.

Soundcore P30i: para quien quiere cancelación de ruido sin salirse del presupuesto

Los Soundcore P30i están disponibles en Amazon por $ 76.723 (precio original: $ 161.967), con el 53 % de descuento, el mayor porcentaje de rebaja entre los tres modelos. Integra cancelación de ruido activa de hasta 42 dB con tecnología adaptativa que detecta el entorno y ajusta el nivel de ANC de forma automática.

Su funda de carga funciona también como soporte para el teléfono, lo que permite ver contenido en modo manos libres. La batería alcanza 10 horas por carga (6 horas con ANC activado) y hasta 45 horas con el estuche (25 horas con ANC); con 10 minutos de carga rápida se obtienen 2 horas de uso. Usa Bluetooth 5.4 y cuenta con cuatro micrófonos con IA para llamadas.

Lo que más destaca:

Mayor descuento: 53 % de rebaja sobre el precio original de $161.967.

ANC adaptativo: cancela hasta 42 dB y se ajusta solo según el entorno del usuario.

Funda con soporte: el panel posterior de la funda sostiene el teléfono para ver video sin usar las manos.

Autonomía extendida: hasta 45 horas totales con el estuche de carga.

Razones para comprarlo: el Soundcore P30i es la alternativa más adecuada para quienes usan transporte público o trabajan en espacios ruidosos y necesitan cancelación de ruido funcional, pero no pueden o no quieren superar los $80.000.

A tener en cuenta: con cancelación de ruido activado, la autonomía baja a 6 horas por carga y 25 horas totales, casi la mitad de lo que ofrece sin esa función.

Soundcore P31i: el más completo de los tres

Los Soundcore P31i cuestan $ 97.135 en Amazon, con el 50 % de descuento sobre su precio original de $ 194.367. Es el único de los tres que ofrece cancelación de ruido de hasta 52 dB (10 dB más que el P30i), certificación de audio de alta resolución con soporte para LDAC y una función de traducción en tiempo real para más de 100 idiomas con IA.

Tiene seis micrófonos con reducción de ruido de viento, lo que mantiene las llamadas claras incluso en exteriores. La batería dura 10 horas por carga (8 horas con ANC) y el estuche eleva la autonomía total a 50 horas (40 horas con ANC); con 10 minutos de carga rápida se obtienen 3 horas y media de uso.

Lo que más destaca:

ANC de 52 dB: el nivel de cancelación de ruido más alto de esta selección.

Audio Hi-Res con LDAC: reproduce audio sin pérdidas para escuchar matices que otros formatos comprimen.

Traducción en tiempo real: más de 100 idiomas con IA, útil en viajes o reuniones internacionales.

50 horas totales: la mayor autonomía de los tres modelos, incluso con ANC encendido.

Razones para comprarlo: el Soundcore P31i es la mejor alternativa para viajeros frecuentes, personas que asisten a reuniones en otros idiomas o quienes buscan la experiencia de audio más completa disponible por menos de $ 100.000 en Amazon.

¿Cuánto tiempo duran las ofertas de Amazon Prime para estos audífonos?

Las ofertas presentadas en esta nota son parte del día de descuentos especiales de Amazon y están disponibles exclusivamente por hoy 7 de octubre. Se recomienda verificar la disponibilidad directamente en la página de cada producto antes de hacer el pedido.

¿Qué diferencia hay entre unos audífonos con ANC y unos sin ANC?

Los audífonos con cancelación de ruido activa (ANC) usan micrófonos y procesamiento de señal para neutralizar el sonido del entorno antes de que llegue al oído.

Los audífonos sin ANC, como el Soundcore P20i, solo bloquean el ruido de forma pasiva mediante el ajuste físico en el oído. La diferencia es especialmente notoria en entornos ruidosos como aviones, metros o cafeterías concurridas, donde el ANC reduce la fatiga auditiva de forma considerable.

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