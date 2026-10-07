Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri B. Kagan y Kenso Soai por la Real Academia Sueca de Ciencias, en honor a sus descubrimientos sobre los "efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica". De acuerdo con las explicaciones del Comité Nobel, encabezado por Heiner Linke, este reconocimiento premia avances fundamentales en química, pues aborda un misterio central: por qué muchas moléculas existen en dos formas especulares —como ocurre con nuestras manos izquierda y derecha— que aunque se parecen, no son idénticas ni superponibles.

Sigue a PULZO en Discover

Esta particularidad afecta cómo la vida selecciona y utiliza moléculas, como los aminoácidos, que son esenciales para construir proteínas. El Comité Nobel ilustra la importancia con el ejemplo de un cerrajero que fabrica dos llaves iguales, pero solo una realmente encaja en la cerradura; si se usa la equivocada, puede haber graves consecuencias. En las células sucede algo similar; de los dos posibles tipos de aminoácidos, solo uno entra normalmente en las proteínas funcionales. Esta inclinación exclusiva recibe el nombre de homoquiralidad: la preferencia absoluta por una de las dos formas especulares. El Comité Nobel subraya que toda la vida en la Tierra elige para sus proteínas la versión “izquierda” de los aminoácidos, mientras la “derecha” apenas aparece en la naturaleza.

Durante muchos años, los científicos entendían esta preferencia, pero no sabían cómo surgía. ¿Por qué la química natural elige un “lado” sobre el otro? Gracias a los aportes de Kagan y Soai, se descubrieron mecanismos capaces de favorecer espontáneamente una de las formas, sin ayuda de moléculas externas que marcaran el camino. El aporte de Kagan fue descubrir cómo manipular reacciones para incrementar de forma notable la proporción de una de las dos formas. Por su lado, Soai demostró que si una forma empieza a dominar, se refuerza a sí misma una y otra vez, en un fenómeno llamado autocatálisis. De este modo, una pequeña preferencia inicial puede acentuarse hasta la supremacía total de uno de los dos tipos moleculares.

El Comité Nobel destaca que estos hallazgos abren la puerta a fabricar fármacos, aromas o agroquímicos con mayor precisión, ya que en muchos casos, solo una de las formas especulares produce el efecto deseado. Además, estos avances permiten un mejor control de las reacciones químicas y la obtención de productos más puros.

Kagan nació en Francia y Soai en Japón, ambos con carreras distinguidas en instituciones de gran prestigio. Sus contribuciones marcan un antes y un después en la comprensión de cómo la vida pudo haber “elegido” su lado molecular, y de cómo los químicos pueden aprovechar ese principio para innovar en la industria y la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los efectos no lineales y la autocatálisis en química según el Nobel de Química 2026?

De acuerdo con el Comité del Nobel de Química, los efectos no lineales son aquellos en los que pequeños desequilibrios iniciales en la proporción de dos formas moleculares pueden incrementarse significativamente durante una reacción. La autocatálisis es un fenómeno en el que una de estas formas, una vez que empieza a predominar, puede estimular la formación de más moléculas de sí misma, propiciando así una preferencia marcada por una de las dos imágenes especulares.

¿Por qué es importante la homoquiralidad para la vida y la industria?

La homoquiralidad, como explican los Nobel y el Comité del Nobel de Química, se refiere a la preferencia natural de la vida por una sola de las formas especulares de una molécula. Esto resulta crucial porque muchas funciones biológicas dependen de la forma correcta de ciertas moléculas, y en la industria, permite sintetizar productos como medicamentos y aromas de manera más segura y eficaz, asegurando que solo la forma beneficiosa esté presente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.