Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha presentado un borrador para un nuevo estatuto antiterrorista que busca reformar el Código Penal colombiano e incrementar las penas y el alcance de diversos delitos relacionados con el terrorismo. Según Caracol Radio, entre las propuestas más significativas se encuentra el endurecimiento de sanciones para quienes fabriquen, compren o transporten drones con fines terroristas, castigando estas conductas con hasta 30 años de prisión si se presentan circunstancias agravantes, como la incorporación de explosivos o ataques dirigidos contra civiles o la Fuerza Pública. También se incluyen severas consecuencias para quienes retengan o desarmen a policías o militares en servicio, con penas que pueden llegar a 42 años cuando se utilicen métodos como el cerco o la privación de movilidad, conductas conocidas anteriormente como asonadas.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los pilares del proyecto es la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, cuyo manejo estaría a cargo del Consejo de Seguridad Nacional. Según la información divulgada por Caracol Radio, la inclusión en este registro se decidiría mediante actos administrativos, apoyados por recomendaciones de una instancia técnica, e incorporaría listas internacionales vinculantes como las de las Naciones Unidas. Las revisiones judiciales quedarían en manos del Consejo de Estado, y las organizaciones incluidas serían evaluadas semestralmente.

A nivel jurídico, el borrador propone ampliar la definición de secuestro para incluir el cerco o retención de uniformados, la privación de su movilidad y el despojo de armamento, sin que se requiera la privación expresa de libertad en todos los casos, estableciendo penas específicas y multitudes para estos delitos. Además, introduciría el nuevo delito de "instrumentalización de población civil", penalizando con entre 10 y 18 años de cárcel a quienes organicen multitudes para obstruir la labor de la Fuerza Pública en beneficio de organizaciones registradas, y endurecería el castigo para delitos de asonada y apoyo material a grupos terroristas, incluso si el apoyo no se traduce en participación directa en atentados.

El proyecto también aborda la explotación ilegal de oro y el suministro de insumos a la minería ilegal, imponiendo penas de hasta 18 años y sancionando a quienes comercialicen minerales sin cumplir los requisitos legales. Finalmente, se introduce la posibilidad de que jueces establezcan restricciones preventivas a personas sospechosas de pertenecer a organizaciones registradas, incluso antes de que se formalice una imputación, y se sanciona penalmente el incumplimiento de estas medidas. De acuerdo con la información revelada por Caracol Radio y otros medios, este estatuto busca responder a las modalidades contemporáneas de terrorismo e incrementar las herramientas legales existentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone el borrador del estatuto antiterrorista sobre el uso de drones y tecnología?

El borrador del estatuto antiterrorista, según Caracol Radio, sancionaría con hasta 30 años de prisión la fabricación, adquisición, almacenamiento o transporte de drones con fines terroristas, especialmente si se emplean explosivos o se dirigen contra civiles o uniformados. Además, establece delitos específicos para la instrucción sobre sistemas no tripulados y contempla penas para quienes utilicen tecnología para interferir comunicaciones o sistemas de navegación con propósitos ilícitos.

¿Cuáles son las nuevas restricciones preventivas que plantea el proyecto y cómo afectan a los sospechosos?

El proyecto permitiría a los jueces, a solicitud de la Fiscalía, imponer restricciones como presentaciones periódicas, limitaciones de residencia o circulación, prohibición de comunicarse con miembros de organizaciones registradas, e incluso vigilancia electrónica, a personas presuntamente vinculadas a grupos terroristas, aun cuando no haya mérito suficiente para formular cargos. El incumplimiento doloso de estas medidas podría representar entre dos y seis años de cárcel.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.