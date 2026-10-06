Por: El Espectador

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El 6 de octubre se anunciaron los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2026, un reconocimiento que esta vez fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus aportes al entendimiento de los canales iónicos activados por la luz y el desarrollo de la optogenética. Esta técnica, según informó El Espectador y la Universidad de Stanford, permite manipular la actividad de células nerviosas utilizando luz, revolucionando el campo de la neurociencia y aportando una herramienta precisa para estudiar el cerebro.

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Stanford documentó, a través de videos y publicaciones en sus redes sociales, la reacción de Karl Deisseroth tras recibir el galardón. De acuerdo con la universidad, Deisseroth, quien es profesor de bioingeniería y psiquiatría y ciencias del comportamiento, compartió la noticia acompañado de su esposa, la profesora Michelle Monje-Deisseroth, y sus hijos. Uno de los videos lo muestra junto a sus hijas Sophie y Emma, mientras que otro revela el momento en que le cuenta a su hijo mayor, Hudson. Stanford también narró detalles cotidianos del día en que Deisseroth recibió el Nobel: desde entrevistas con periodistas en la mañana, hasta preparar sándwiches para sus hijos y compartir la emoción familiar junto a Alexander, otro de sus hijos y estudiante de primer año en la universidad.

El logro de Deisseroth y sus colegas se basa en una pregunta que persistía en la ciencia: ¿cómo activar de manera precisa células nerviosas en un cerebro vivo para entender cuáles son responsables de comportamientos y sensaciones? Según el Comité Nobel, hasta hace poco, los métodos eran demasiado imprecisos para distinguir la función de tipos celulares específicos dentro del cerebro. La solución surgió en un organismo sencillo, el alga Chlamydomonas. Peter Hegemann y Georg Nagel, a principios de la década del 2000, identificaron en ella una proteína llamada canalrodopsina, que permitía a la célula detectar la luz y desplazarse hacia ella. Descubrieron que, al introducir esta proteína en otras células, podían dotarlas de sensibilidad a la luz.

Karl Deisseroth llevó estos hallazgos al terreno de las neuronas al insertar el gen de la canalrodopsina en células nerviosas y demostrar que era posible controlar su actividad con luz azul. De acuerdo con lo informado por El Espectador y la Universidad de Stanford, este avance proporcionó, en palabras del Comité Nobel, “un interruptor para encender o apagar las células nerviosas”. La optogenética abrió así una nueva era en la neurociencia, permitiendo explorar y comprender con mayor precisión las funciones cerebrales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Premio Nobel de Medicina 2026 fue otorgado por la optogenética?

El Premio Nobel de Medicina 2026 fue entregado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel porque sus investigaciones permitieron el desarrollo de la optogenética. Según el Comité Nobel, este método hace posible controlar la actividad de las células nerviosas con luz, resolviendo una limitación histórica: antes no era posible determinar con precisión qué células del cerebro producían sensaciones o comportamientos específicos. Así, la optogenética representó un avance fundamental para el estudio del cerebro.

¿Qué son los canales iónicos activados por la luz y qué es la canalrodopsina?

Los canales iónicos activados por la luz son proteínas ubicadas en las membranas celulares que se abren o cierran en respuesta a la luz, permitiendo el paso de iones y modificando la actividad de la célula. La canalrodopsina, identificada por Peter Hegemann y Georg Nagel en el alga Chlamydomonas, es un ejemplo de estas proteínas. Al ser introducida en neuronas, les otorga la capacidad de responder a la luz, lo que permite manipular su funcionamiento de manera precisa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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