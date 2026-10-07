Las gafas inteligentes ya no son solo un accesorio de ciencia ficción. Las CJkao, disponibles en Amazon, combinan cámara de 8 megapíxeles, asistente de inteligencia artificial con ChatGPT, reproducción de música y atención de llamadas telefónicas, todo desde una montura que se usa como cualquier par de lentes convencionales.

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El precio es de 184.647 pesos y tienen envío gratis a Colombia. El costo corresponde al 7 de octubre y puede cambiar.

El modelo está pensado para quienes buscan tener las manos libres y llevar tecnología encima sin cargar con audífonos, teléfono a la mano ni cámara adicional. De acuerdo con la ficha del producto, la conexión con el celular funciona vía Bluetooth y se gestiona desde una aplicación propia de la marca.

En esta nota hablaremos de este artículo

CJkao Lentes Inteligentes: para quien quiere llevar cámara, música e IA

Las gafas CJkao están equipadas con una cámara de 8 megapíxeles que captura fotos y videos; por defecto, cada grabación dura hasta 3 minutos, aunque desde la aplicación es posible ajustar ese límite a 9 o 12 minutos.

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Las imágenes y videos se exportan directamente al celular. Una vez vinculadas por Bluetooth, permiten escuchar música y atender llamadas sin sacar el teléfono del bolsillo. El asistente de inteligencia artificial funciona con el modelo de ChatGPT y se activa con el comando de voz “HeyCyan”; con él es posible reconocer objetos del entorno, buscar información y ajustar el volumen de los altavoces de oreja abierta integrados en la montura.

Lo que más destaca:

Cámara de 8 MP integrada: graba video y toma fotos que se sincronizan con el celular a través de la aplicación de CJkao.

Asistente de IA con ChatGPT: reconoce objetos, responde preguntas y ejecuta comandos de voz con “HeyCyan”, sin necesidad de tocar el teléfono.

Audio Bluetooth y llamadas: los altavoces de oreja abierta permiten escuchar música y atender llamadas mientras se conserva la conciencia del entorno.

Garantía de un año: la marca ofrece cobertura y soporte técnico incluidos con la compra.

Razones para comprarlo: las CJkao son la opción indicada para quienes quieren registrar momentos, escuchar audio y consultar un asistente de IA sin mirar la pantalla del celular a cada momento. Son especialmente útiles para personas que se desplazan a pie, andan en bicicleta o trabajan en exteriores y necesitan tener las manos libres de forma constante.

A tener en cuenta: la grabación de video consume batería de forma intensa, por lo que CJkao advierte no grabar clips muy largos en una sola sesión. Además, la traducción en línea no funciona directamente desde las gafas: esa función requiere la aplicación del celular. Por último, cuando se graba video o se toman fotos, las luces de la montura se encienden automáticamente por política de privacidad, lo que indica a quienes están cerca que la cámara está activa.

¿Qué se puede hacer con unas gafas inteligentes con cámara y asistente de IA?

Las gafas inteligentes con cámara e IA permiten grabar video y tomar fotos sin usar las manos, escuchar música o atender llamadas vía Bluetooth y consultar un asistente de voz para reconocer objetos o buscar información en tiempo real.

Todo esto desde la montura, sin necesidad de sostener el celular. De acuerdo con la ficha de las CJkao en Amazon, el sistema se controla por comandos de voz y desde una aplicación móvil.

¿Las gafas inteligentes con Bluetooth son seguras para usar en espacios públicos?

De acuerdo con las especificaciones de las CJkao, la montura enciende una luz visible cada vez que graba video o toma fotos, cumpliendo así con los requisitos de política de privacidad que exigen señalizar cuando una cámara está activa.

Los altavoces de oreja abierta dejan pasar el sonido del entorno, lo que permite escuchar música o llamadas sin perder la conciencia de lo que ocurre alrededor, algo relevante para quienes las usan al caminar o en transporte.

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