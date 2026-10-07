La temporada ‘Prime Big Deal Days’ de Amazon dejó una oferta puntual en cámaras para automóvil: la dashcam REDTIGER F7N TOUCH, con grabación delantera 4K y trasera 1080P, está disponible con envío gratis a Colombia a 369.327 pesos (precio original: $ 550.767), lo que representa un ahorro de $ 181.440.

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Es una opción para conductores que quieren registro de video confiable, GPS integrado y control por voz sin pagar por la tarjeta de memoria. El precio corresponde a este 7 de octubre y puede cambiar.

La cámara viene con una tarjeta de 128 GB incluida, un detalle que con frecuencia se cobra por separado en otros modelos del mercado. El WiFi de 5,8 GHz permite descargas a 20 MB/s desde la aplicación REDTIGER Cam, compatible con Android e iOS.

Cámara REDTIGER F7N TOUCH: para quien busca grabación dual 4K con GPS

La REDTIGER F7N TOUCH graba en 4K UHD con un ángulo de 170° en la cámara delantera, equipada con el sensor Sony STARVIS 2, y en 1080P Full HD con ángulo de 140° en la cámara trasera.

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Ambos lentes cuentan con tecnología WDR y HDR para mejorar la visibilidad nocturna, según la ficha del producto publicada en Amazon. Con el descuento activo del 33 %, su precio actual es $ 369.327.

Lo que más destaca:

Grabación delantera 4K con STARVIS 2: sensor Sony de alta sensibilidad para capturar detalles incluso con poca luz, con campo visual de 170°.

Tarjeta de 128 GB incluida: viene en la caja sin costo adicional y soporta grabación en bucle con sobreescritura automática de archivos más antiguos.

GPS integrado: registra ubicación, velocidad y ruta exacta en cada grabación, dato útil ante reclamaciones a aseguradoras.

Control por voz y pantalla táctil: permite operar la cámara sin apartar las manos del volante; también conserva botones físicos como respaldo.

Razones para comprarlo: la REDTIGER F7N TOUCH es la opción indicada para conductores que quieren un registro completo del viaje —adelante y atrás— con evidencia georreferenciada, y que valoran poder gestionar la cámara desde el celular sin necesidad de adquirir accesorios adicionales para la grabación básica.

A tener en cuenta: el monitoreo de estacionamiento con sensor G —uno de los modos que más resaltan en la ficha— requiere un kit de cableado independiente que no viene incluido en la caja, de acuerdo con la descripción del producto en Amazon. Es un costo adicional que conviene contemplar si ese uso es prioritario.

¿Qué es una ‘dashcam’ y para qué sirve en el carro?

Una ‘dashcam’, o cámara de tablero, es un dispositivo que se instala en el parabrisas del vehículo y graba de forma continua mientras el conductor está en marcha. Su principal utilidad es obtener evidencia en video ante accidentes de tránsito, roces o situaciones que deriven en reclamaciones al seguro.

Los modelos más completos, como la REDTIGER F7N TOUCH, añaden GPS, cámara trasera y grabación nocturna mejorada para cubrir más escenarios.

¿Qué capacidad de memoria necesita una ‘dashcam’ para uso diario?

Para uso cotidiano en ciudad, una tarjeta de 64 GB suele almacenar entre cuatro y seis horas de video en alta definición antes de que la grabación en bucle empiece a sobreescribir los archivos más antiguos.

Una tarjeta de 128 GB, como la que incluye la REDTIGER F7N TOUCH sin costo adicional, prácticamente duplica ese margen y resulta especialmente útil en viajes largos o cuando el conductor quiere conservar registros de varios días sin tener que respaldar el contenido con frecuencia.

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