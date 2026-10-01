Llegar a casa y abrir la puerta con una llave es una rutina que millones de personas repiten todos los días. Sin embargo, la tecnología también llegó a uno de los elementos más importantes de cualquier vivienda: la cerradura.

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Hoy existen dispositivos que permiten abrir una puerta con el celular, una contraseña, una huella dactilar o incluso una tarjeta, sin necesidad de utilizar una llave convencional.

Esta evolución ha puesto sobre la mesa una pregunta para quienes buscan mejorar la seguridad de su hogar: ¿es mejor instalar una cerradura inteligente o mantener una cerradura tradicional?

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Aunque ambas cumplen la misma función principal, que es controlar el acceso a una vivienda, existen diferencias importantes en su funcionamiento, comodidad, instalación, mantenimiento y seguridad. Conocerlas permite tomar una decisión más informada antes de cambiar el sistema de cierre de una puerta.

¿Qué es una cerradura tradicional y cómo funciona?

La cerradura tradicional es el mecanismo convencional que se utiliza para asegurar puertas mediante una llave física. Su funcionamiento depende de un sistema mecánico interno que permite bloquear o desbloquear el acceso cuando se introduce la llave correcta.

Existen diferentes tipos, desde las cerraduras sencillas hasta los sistemas de seguridad multipunto, que pueden tener varios puntos de cierre en una misma puerta.

Una de sus principales características es que no necesita electricidad, conexión a internet ni aplicaciones para funcionar. Esto significa que puede utilizarse sin depender de baterías o de otros dispositivos electrónicos.

Además, su funcionamiento es conocido por la mayoría de las personas y, dependiendo del modelo, su instalación y mantenimiento pueden ser relativamente sencillos.

Sin embargo, también tiene algunas limitaciones. Si una persona pierde las llaves, necesita recurrir a un duplicado o a un cerrajero. Asimismo, cuando alguien necesita permitir el ingreso de un familiar, trabajador o visitante, normalmente debe entregarle una copia de la llave o estar presente para abrir la puerta.

¿Qué es una cerradura inteligente y cómo funciona?

Una cerradura inteligente es un dispositivo electrónico que permite controlar el acceso a una vivienda mediante diferentes métodos de identificación, sin depender exclusivamente de una llave física.

Según el modelo, puede abrirse utilizando una contraseña numérica, una huella dactilar, una tarjeta de proximidad, una aplicación móvil o una llave convencional de respaldo.

Algunas cerraduras inteligentes también permiten gestionar los accesos de manera remota. Por ejemplo, si el dispositivo cuenta con conexión a internet y ofrece esta función, el propietario puede autorizar la entrada de una persona desde su celular, incluso cuando no se encuentra en casa.

Otra característica de determinados modelos es la posibilidad de crear contraseñas temporales para visitantes, familiares o personas que prestan algún servicio en la vivienda. Esto evita tener que entregar una llave física y permite establecer quién puede ingresar y durante cuánto tiempo.

No obstante, es importante aclarar que no todas las cerraduras inteligentes tienen las mismas funciones. Algunas trabajan mediante Bluetooth, otras utilizan Wi-Fi y también existen modelos que necesitan accesorios adicionales para habilitar el control remoto.

Por eso, antes de comprar una, conviene revisar sus características y comprobar qué funciones están incluidas en el dispositivo.

Cerradura inteligente vs. cerradura tradicional: principales diferencias

La diferencia más evidente está en la manera de abrir la puerta. Mientras una cerradura tradicional necesita una llave física, una inteligente puede ofrecer diferentes alternativas de acceso.

Estas son algunas de las características que conviene comparar:

Comodidad: las cerraduras tradicionales obligan a llevar una llave y utilizarla cada vez que se necesita entrar. Las inteligentes permiten acceder mediante huellas, códigos o el celular, dependiendo del modelo.

Control de acceso: con una cerradura convencional, entregar una copia de la llave es la alternativa habitual para permitir el ingreso de otra persona. En una inteligente, algunos modelos permiten crear códigos independientes y administrar los permisos de acceso.

Dependencia de energía: las cerraduras tradicionales funcionan de manera mecánica y no necesitan baterías. Las inteligentes suelen utilizar pilas o baterías, por lo que es necesario revisar su nivel de carga y seguir las recomendaciones del fabricante.

Conectividad: una cerradura tradicional no necesita internet ni Bluetooth. En cambio, las inteligentes pueden incorporar estas tecnologías para ofrecer funciones adicionales, aunque no todas las necesitan para abrir la puerta.

Mantenimiento: las tradicionales requieren revisiones del mecanismo y atención cuando presentan problemas con la llave o el cilindro. Las inteligentes también necesitan mantenimiento físico, pero además requieren cuidar sus componentes electrónicos y mantener actualizadas sus funciones digitales cuando corresponda.

¿Cuál de las dos cerraduras ofrece mayor seguridad?

Esta es una de las preguntas más importantes antes de elegir un sistema para la vivienda. Sin embargo, no existe una respuesta universal: una cerradura inteligente no es automáticamente más segura que una tradicional por incorporar tecnología.

En ambos casos, la protección depende de la calidad del mecanismo, los materiales, la instalación y las características de seguridad del producto.

Una cerradura tradicional de buena calidad puede ofrecer una protección importante frente a intentos de apertura no autorizada. Por su parte, una cerradura inteligente puede incorporar funciones adicionales, como alertas de acceso, registro de actividad y códigos de seguridad.

Pero también introduce otros aspectos que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, los dispositivos conectados pueden estar expuestos a riesgos relacionados con contraseñas débiles, aplicaciones desactualizadas o problemas de seguridad digital.

Por eso, si se elige una cerradura inteligente, es recomendable utilizar contraseñas difíciles de adivinar, mantener actualizado el sistema y revisar qué mecanismos de respaldo ofrece cuando se agota la batería o falla la conexión.

En cualquier caso, la cerradura debe hacer parte de una protección integral que también contemple la resistencia de la puerta, el marco y los demás elementos de acceso a la vivienda.

¿Qué cerradura conviene instalar en una vivienda?

La elección depende de las necesidades de cada hogar y de las funciones que realmente se necesitan.

Una cerradura tradicional puede ser suficiente para quienes buscan un mecanismo sencillo, que no dependa de baterías, aplicaciones o conexiones digitales. También puede resultar conveniente para quienes prefieren utilizar una llave y no necesitan administrar diferentes permisos de entrada.

Por otro lado, una cerradura inteligente puede ser una alternativa para quienes buscan comodidad y mayor flexibilidad en el control de acceso. Por ejemplo, puede resultar útil en viviendas donde ingresan familiares, trabajadores o visitantes con frecuencia, especialmente si el modelo permite crear contraseñas temporales o gestionar entradas desde el celular.

Antes de comprar una, también es importante comprobar si es compatible con el grosor y el tipo de puerta de la vivienda, si necesita una instalación especializada y qué sucede cuando se queda sin batería.

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