Las baldosas son una de las superficies que más fácilmente acumulan suciedad en una vivienda. En la cocina pueden quedar marcadas por restos de comida y grasa, mientras que en el baño suelen aparecer manchas relacionadas con la humedad, el jabón y la acumulación de minerales.

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Aunque algunas manchas desaparecen con una limpieza convencional, otras requieren un tratamiento diferente. Antes de aplicar cualquier producto, es importante identificar qué tipo de suciedad se quiere eliminar y, sobre todo, conocer el material de la baldosa, ya que no todas las superficies reaccionan de la misma manera.

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¿Cómo quitar las manchas de las baldosas?

Para una mancha reciente, el primer paso puede ser limpiar la superficie con agua tibia y jabón líquido, utilizando una esponja suave o un paño de microfibra. En muchos casos, esto es suficiente para retirar restos de comida, polvo y suciedad superficial.

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Si la mancha permanece, se puede preparar una mezcla de bicarbonato de sodio y un poco de agua hasta obtener una pasta. Esta puede aplicarse sobre la zona afectada y dejarse actuar durante unos minutos antes de retirarla con un paño húmedo.

Es importante evitar frotar con demasiada fuerza, especialmente si se trata de una baldosa con acabado brillante, porque una esponja abrasiva puede dejar marcas o deteriorar la superficie.

¿Cómo quitar manchas de grasa de las baldosas?

Las manchas de grasa son frecuentes en pisos y paredes de la cocina. Para eliminarlas, una alternativa sencilla es utilizar agua tibia con unas gotas de jabón lavavajillas, debido a que este tipo de producto está diseñado para ayudar a desprender la grasa.

La mezcla puede aplicarse directamente sobre la mancha con una esponja no abrasiva. Después de unos minutos, se debe retirar con agua limpia y secar la superficie para evitar que queden residuos.

Cuando la grasa lleva mucho tiempo adherida, puede ser necesario repetir el procedimiento en lugar de utilizar inmediatamente productos más fuertes.

¿Cómo quitar manchas de humedad o jabón?

En el baño pueden aparecer manchas relacionadas con residuos de jabón y acumulación de minerales. Una opción es utilizar un limpiador específico para baños que sea compatible con el tipo de baldosa.

En superficies cerámicas o porcelánicas, también pueden utilizarse soluciones diseñadas para eliminar depósitos minerales, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante y probando primero el producto en una zona poco visible.

No conviene aplicar ácidos fuertes de manera indiscriminada. Algunas baldosas y, especialmente, las piedras naturales como mármol, travertino o caliza pueden deteriorarse con sustancias ácidas.

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¿Se puede usar vinagre para limpiar las baldosas?

El vinagre puede ser útil para algunas tareas de limpieza, pero no debe utilizarse de forma generalizada sobre todas las baldosas. Los productos ácidos pueden afectar determinadas superficies, especialmente las elaboradas con piedra natural.

Por eso, antes de utilizar vinagre, es recomendable revisar las indicaciones del fabricante o probar el producto en un área pequeña y poco visible.

¿Qué no se debe hacer al limpiar las baldosas?

Uno de los errores más frecuentes es utilizar productos cada vez más fuertes cuando una mancha no desaparece. Esto puede terminar dañando el acabado de la superficie sin solucionar necesariamente el problema.

También es recomendable evitar mezclar productos de limpieza. En particular, nunca se debe combinar lejía o cloro con productos ácidos, ya que esta mezcla puede liberar gases peligrosos.

Lo más recomendable es comenzar con el método menos agresivo —agua, jabón y un paño o esponja suave— y aumentar la intensidad de la limpieza solo cuando sea necesario y siempre teniendo en cuenta el material de la baldosa.

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