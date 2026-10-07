Hay momentos en los que uno siente que la rutina de skincare ya tiene demasiados productos, pero la piel sigue sin verse como quisiera. En mi caso, una de las cosas que más me llamaba la atención era la textura: buscaba que se sintiera más suave, que tuviera un aspecto más luminoso y, al mismo tiempo, no quería incorporar un producto demasiado agresivo.

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Ahí fue cuando aparecieron dos opciones que, aunque pueden parecer similares porque ambas funcionan como tónicos exfoliantes, tienen propuestas bastante diferentes: Medik8 Press & Glow y Ursa Major Essential Face Tonic.

Después de revisar sus fórmulas y lo que ofrece cada uno, entendí que la elección depende mucho más de lo que uno espera conseguir con el producto que de cuál tenga más ingredientes o promesas.

Productos de los que hablaremos en esta nota

Medik8 Press & Glow: una opción para quienes buscan exfoliar sin complicar la rutina

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El primero que llamó mi atención fue Press & Glow de Medik8, principalmente porque su propuesta está bastante enfocada en conseguir una piel más lisa y luminosa mediante una exfoliación que, según la marca, busca ser suave incluso para pieles sensibles.

Su ingrediente protagonista es la gluconolactona al 5,5 %, un PHA o polihidroxiácido que trabaja principalmente sobre la superficie de la piel. A diferencia de exfoliantes de moléculas más pequeñas, los PHA tienen moléculas más grandes y actúan de manera más superficial, lo que puede hacerlos una alternativa interesante para quienes buscan exfoliar sin recurrir a fórmulas más intensas.

La fórmula también contiene extracto de tuna o nopal, aloe vera y acai. Medik8 señala que el producto está diseñado para retirar células muertas de la superficie, mejorar la apariencia de la textura y aportar luminosidad, además de preparar la piel para productos posteriores como vitamina C y vitamina A.

Algo que me parece especialmente interesante es que la propia marca recomienda comenzar utilizándolo una vez al día y observar cómo responde la piel antes de aumentar la frecuencia. También aconseja hacer una prueba localizada antes de incorporarlo a la rutina.

Por eso, si lo que estaba buscando era un producto específicamente orientado a exfoliar, suavizar la textura y darle más luminosidad a la piel, esta opción tiene bastante sentido.

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Ursa Major Essential Face Tonic: cuando quiero que un solo producto haga más cosas

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La segunda alternativa me pareció interesante por una razón diferente. El Essential Face Tonic de Ursa Major no se presenta solamente como un exfoliante, sino como un producto 4 en 1 que busca limpiar, exfoliar, calmar e hidratar la piel.

Su fórmula incorpora corteza de sauce, una fuente natural de ácido salicílico o BHA; aloe vera; ingredientes derivados de frutas y maple que aportan AHA; ácido hialurónico en forma de sodium hyaluronate; además de ingredientes botánicos como té verde y savia de abedul.

Eso cambia bastante la experiencia frente al Medik8. Mientras Press & Glow tiene una propuesta muy clara alrededor de la exfoliación con PHA, Ursa Major busca convertirse en un paso más completo de la rutina. La marca explica que puede utilizarse después de la limpieza para retirar restos de grasa, suciedad e impurezas, mientras ayuda a exfoliar y mantener la piel hidratada.

También me gusta que pueda aplicarse con un algodón o directamente con las manos, algo que hace que sea fácil incorporarlo a una rutina cotidiana. Además, la marca lo presenta como una fórmula que no necesita enjuague.

En mi comparación, este producto tendría más sentido para alguien que no quiere tener demasiados pasos y prefiere que un solo tónico cumpla varias funciones en la rutina.

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¿Con cuál me quedaría?

Después de comparar los dos, creo que la respuesta depende de qué quiero solucionar. Si mi prioridad fuera mejorar la textura, conseguir una apariencia más luminosa y tener un exfoliante específicamente formulado alrededor de un PHA, elegiría Medik8 Press & Glow. Su fórmula está mucho más enfocada en esa función.

En cambio, si lo que busco es simplificar mi rutina y tener un producto que combine limpieza, exfoliación, hidratación y calma, Ursa Major Essential Face Tonic resulta más atractivo por su propuesta 4 en 1.

Al final, esa fue la diferencia que más me ayudó a decidir: no se trata necesariamente de cuál es mejor, sino de qué necesita mi piel y cuánto quiero que haga un solo producto dentro de mi rutina.

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